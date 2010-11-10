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Politika

HAS PARTİ 28 KASIMDA KONGRESİNİ YAPACAK ANKARA (A.A)

10 Kasım 2010 12:59

-HAS PARTİ 28 KASIMDA KONGRESİNİ YAPACAK ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Halkın Sesi Partisi, (HAS Parti) ilk kongresini 28 Kasımda yapacak. Saadet Partisi'nden ayrılarak 1 Kasımda yeni partisini kuran Numan Kurtulmuş ve arkadaşları, partinin ilk büyük kongresini 28 Kasımda Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.  Kongrede, 234 kişinin oy kullanacağı belirtilirken, kongrede partinin ilgili kurulları da belirlenecek.  Kurtulmuş ve arkadaşları, kongrenin ardından parti organlarını oluşturacak. -5 BİN DAVETLİ- Numan Kurtulmuş, Kurucular Kurulundan bir kongre heyeti oluşturarak, bu heyeti büyük kongre hazırlıkları için görevlendirdi. Parti yöneticilerinin, HAS Parti'deki ilk kongre sınavını çok önemsedikleri, aralarında sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin de olduğu 5 bin kişiye davetiye gönderdikleri öğrenildi.

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