-HAS PARTİ 1. OLAĞAN KONGRESİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) 1. Olağan Büyük Kongresi başladı. Divan Başkanlığına Kurucular Kurulu üyesi Teoman Rıza Güneri seçildi. Atatürk Spor Salonu önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan partililer, Genel Başkan Numan Kurtulmuş lehine sloganlar atarken, salon içerisinde ise bu kongre için bestelenen marşlar söylendi. Kurtulmuş salona girişinde partililer tarafında ''Başbakan Numan'' sloganları ile karşılandı. Kurtulmuş salon turu atarak partilileri selamladı. Protokoldeki yabancı konuklarla tek tek selamlaşan Kurtulmuş'a daha sonra partililerce çiçek verildi. Bazı davetliler de Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'a da çiçek sundu. Kurucular Kurulu üyesi Mükadder Başeğmez'in açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Divan Başkanlığına HAS Parti Kurucular Kurulu Üyesi Teoman Rıza Güneri seçildi. Bu arada İsrail askerlerince Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden Fahri Yaldız'ın fotoğrafı yakınları tarafından, Kurtulmuş'a hediye edildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu'nun yanı sıra bazı partilerden ve sendikalardan temsilciler katıldı. Kongreye Pakistan İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed İbrahim, Fas Adalet ve Kalkınma Partisinden Suaiyibani El Habib, İran'ın Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Tariel Cebamiti, Kürdistan Demokratik Partisinden Oman Merdusi'nin de aralarında bulunduğu yabancı davetliler de katıldı. Kongrede genel başkanlık, GİK ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimi yapılarak parti tüzüğünün değiştirilmesi için komisyon oluşturulacak. -KONGREDEN NOTLAR- Kongrenin yapılacağı salona sabahın erken saatlerinden itibaren gelen çok sayıda partili polis aramasının ardından salona girdi. Partililere salonun girişinde görevlilerce çay ve çorba ikram edildi. Salon içinde ise platformun karşısında Atatürk ile Numan Kurtulmuş'un posterleri, Türk bayrağı yer aldı. Salonun tavanında ve kürsünün bulunduğu alanın arkasında partinin amblemi olan ''medeniyet güneşi''ni tasvir eden maketler asıldı. Salonda ''Herkes için adalet, özgürlük refah'', ''Halkın sesi iktidara'', ''Sen, ben, biz hepimiz kardeşiz, hepimiz halkın sesiyiz'' gibi bazı afişlere yer verildi. Bazı meslek gruplarını tasvir eden ve altlarında ''partimizi kurduk'' yazılarının bulunduğu posterlerin de bulunduğu salonda HAS Parti logolu bayraklar dağıtıldı. Salonda partililer tarafından ''Türkiye el ele Halkın Sesi'ne'', ''Halkın sesi mazlumların nefesi'', ''Halkın sesi iktidarın adresi'' sloganları atıldı. Konuşmalar işitme engelliler için bazı görevlilerce işaret diline de çevrildi. Kongrede sinevizyon gösterisi de sunuldu.