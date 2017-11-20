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Dünya

Harvey Weinstein’ın “susturulacaklar listesi” ortaya çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Cinsel taciz suçlamalarıyla Hollywood’un gündemine oturan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmaması için araştırılması gereken 91 kişilik “susturulacaklar listesi” ortay

20 Kasım 2017 14:40

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Cinsel taciz suçlamalarıyla Hollywood’un gündemine oturan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmaması için araştırılması gereken 91 kişilik “susturulacaklar listesi” ortaya çıktı.
İngiliz Observer gazetesinin ele geçirdiği ve Hollywood film sektöründen 100\'e yakın kişinin isminin bulunduğu listenin Weinstein’ın bu kişilerin kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunup bulunmayacağı veya kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayacağını araştırılması için dedektiflere verdiği liste olduğu belirtiliyor.
Oyuncu, yayıncı, yapımcı, finansman sağlayıcı ve film sektöründe çalışan diğer kişilerden oluşan 91 kişilik listenin yapılmış olması Weinstein’ın suçlamalar ortaya atılmadan önce konuya ilişkin bir strateji geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.
2017’nin başlarında hazırlanan listede Weinstein’i tecavüzle suçlayan ünlü oyuncu Rose McGowan, 1991 yılında Dublin ve Londra’daki otellerde Weinstein’ın kendisini mesajlarla taciz ettiğini öne süren Laura Madden ve Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Annabella Sciorra da bulunuyor.
Listede 50’den fazla ismin kırmızı renkle highlight edildiği ve araştırmacılar tarafından öncelik verilmesi gerektiği aktarılıyor. Weinstein’ı ilk halka açık bir şekilde suçlayan McGowan ve Madden’in de isimleri kırmızıyla belirgin hale getirilenler arasında. (Fotoğraflı)

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