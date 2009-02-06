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Yaşam

Harvey Nichols Sabancılar'a satıldı

Dünya modasını İstanbul'a taşıyan Harvey Nichols mağazası Demet Sabancı Çetindoğan'a satıldı.

06 Şubat 2009 02:00

İki yıl önce Kanyon Alışveriş Merkezi’nde açılan ve dünya modasını İstanbul'a taşıyan Harvey Nichols mağazası Demet Sabancı Çetindoğan'a satıldı...

Sabah'ın haberine göre; Dünyanın en ünlü lüks mağazacılık konseptlerinden biri olan İngiliz Harvey Nichols'ın Türkiye ayağında patron değişikliği!

2006 yılında Unitim'in sahibi Burç Cemiloğlu tarafından, 13 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'a getirilen markayı, Demsa'nın patroniçesi Demet Sabancı Çetindoğan satın aldı. Guess, Dolce&Gabbana ve Ferre gibi birçok markayı Türkiye'ye getiren Çetindoğan, Harvey Nichols'ın da yeni sahibi oldu. Şu anda yurtdışında tatilde olan Çetindoğan, Türkiye'ye döndüğü zaman son imza da atılacak ve mağazanın devir işlemleri başlayacak. Bu amaçla Çetindoğan'ın elemanları mağazadaki ürünleri tek tek saymaya başladı. Kanyon Alışveriş Merkezi'nde, sekiz bin metrekarelik alana kurulu mağazada 300'den fazla markaya ait...

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