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BBC Türkçe

Harvey Kasırgası'nın maliyeti 180 milyar dolara çıkabilir

ABD'nin Teksas eyaletinin valisi Greg Abbott, Harvey Kasırgası'nın ardından yeniden yapım çalışmaları maliyetinin 180 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Teksas eyaletinin valisi Greg Abbott, Harvey Kasırgası'nın ardından yeniden yapım çalışmaları maliyetinin 180 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Abbott, Fox haber kanalına yaptığı açıklamada ortaya çıkan zararın 2005 yılında New Orleans'i vuran Katrina Kasırgası'ndan daha kötü olduğunu vurguladı:

"Katrina hatırladığım kadarıyla 120 milyar dolarlık bir zarara yol açtı; ancak Harvey Kasırgası'ndan etkilenen evlere ve işyerlerine baktığınızda bu rakam 120 milyar doları aşıp 150, 180 milyar dolara çıkabilir."

Hükümet şimdiden Kongre'den toparlanma çalışmaları için başlangıç olarak 7,85 milyar dolar talep etti.

Beyaz Saray, hükümetin harcama yapması için konan tavanın toparlanma çalışmaları için artırılması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Bu tavanı sadece Kongre yükseltebiliyor.

Federal hükümetin acil durum yönetiminin başında olan Brock Long ise Harvey Kasırgası'nın yerel yönetimlerin bütçelerinden acil durumlar için kenara para ayırmaları adına bir ders olması gerektiğini söyledi.

yapacağı açıklanmıştı.

Bir hafta önce başlayan kasırga sırasında en az 47 kişi hayatını kaybetti. 43 bin kişi ise sığınaklara alındı.

Harvey Kasırgası mağdurları için beklenmedik bir yardım teklifi ise Venezuela'dan geldi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, iki ülke arasındaki siyasi farklara rağmen 5 milyon dolar yardımda bulunabileceklerini söyledi.

Arreaza paranın Venezuela devleti petrol şirketine bağlı olan Amerikan Citgo şirketinin petrol satışından gelebileceğini belirtti.

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