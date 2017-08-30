T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Harvey Kasırgası yağış rekoru kırdı

ABD’nin güneyini etkileyen ve en az dokuz kişinin ölümüne sebep olan Harvey Kasırgası kıta ABD’sinde kaydedilmiş en yüksek yağış miktarı rekorunu kırdı. Teksas’ın Houston şehrine 125 santimden daha fazla yağış düştü.

30 Ağustos 2017 02:25

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerini günlerdir etkileyen Harvey Kasırgası kıta ABD'sinde yeni bir rekora imza attı. ABD’nin dördüncü, Teksas eyaletinin de en büyük kenti olan Houston'ın bir mahallesine düşen yağış miktarı ülkede daha önce kaydedilmiş en yüksek yağış miktarını geçti.

Ulusal Kasırga Merkezi, Winding Yolu'ndaki Mary's Creek’e kasırga esnasında 49,32 inçlik (125,27 santim) yağmur düştüğünü aktardı. Ulusal Meteoroloji Dairesi, kıta ABD'sinde tropik fırtına sistemi sırasında bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek yağış miktarının 48 inç (121,92 santim) ile 1978 yılında Teksas'ın Medina bölgesini etkileyen Amelia isimli tropik kasırganın olduğunu hatırlattı.

Ulusal Kasırga Merkezi sözcüsü Dennis Feltgen bu sayının doğruluğunu ispat etmenin “bir hayli araştırma” gerektireceğini belirterek araştırmacıların birçok su seviyesi göstergesini ve eski rekorları inceleyeceğini, bu sürecin de birkaç hafta alabileceğini belirtti.

Trump Teksas'a gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey Kasırgası nedeniyle toplamda dokuz kişinin öldüğü ve binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı Teksas eyaletini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Trump, federal devletin bu doğal felakete kapsamlı bir karşılık vereceğini söyledi.

Harvey Kasırgası'nın daha önce görülmemiş bir yıkıma neden olduğunu belirten Trump, geçmişteki ABD yönetiminlerinden daha etkili yardımlar yapmak istediklerini ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, DÇ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDHarvey KasırgasıHoustonBirleşik Devletleri TeksasLouisianaTeksasKasırga Merkezi Winding Yolu Mary Creek&rsquo;eMeteoroloji DairesiTeksas MedinaAmeliaKasırga MerkeziDennis FeltgenBaşkanı Donald Trump Harvey Kasırgası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24