Harvey Kasırgası yağış rekoru kırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerini günlerdir etkileyen Harvey Kasırgası kıta ABD'sinde yeni bir rekora imza attı. ABD’nin dördüncü, Teksas eyaletinin de en büyük kenti olan Houston'ın bir mahallesine düşen yağış miktarı ülkede daha önce kaydedilmiş en yüksek yağış miktarını geçti.

Ulusal Kasırga Merkezi, Winding Yolu'ndaki Mary's Creek’e kasırga esnasında 49,32 inçlik (125,27 santim) yağmur düştüğünü aktardı. Ulusal Meteoroloji Dairesi, kıta ABD'sinde tropik fırtına sistemi sırasında bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek yağış miktarının 48 inç (121,92 santim) ile 1978 yılında Teksas'ın Medina bölgesini etkileyen Amelia isimli tropik kasırganın olduğunu hatırlattı.

Ulusal Kasırga Merkezi sözcüsü Dennis Feltgen bu sayının doğruluğunu ispat etmenin “bir hayli araştırma” gerektireceğini belirterek araştırmacıların birçok su seviyesi göstergesini ve eski rekorları inceleyeceğini, bu sürecin de birkaç hafta alabileceğini belirtti.

Trump Teksas'a gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey Kasırgası nedeniyle toplamda dokuz kişinin öldüğü ve binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı Teksas eyaletini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Trump, federal devletin bu doğal felakete kapsamlı bir karşılık vereceğini söyledi.

Harvey Kasırgası'nın daha önce görülmemiş bir yıkıma neden olduğunu belirten Trump, geçmişteki ABD yönetiminlerinden daha etkili yardımlar yapmak istediklerini ifade etti.

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AFP/Reuters, DÇ/CÖ