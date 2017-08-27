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Deutsche Welle

Harvey Kasırgası Teksas kıyılarını vurdu

ABD'nin Teksas Eyaleti kıyılarını vuran Harvey Kasırgası anakaraya ulaştıktan sonra şiddeti azalmasına rağmen bölgede geniş çaplı hasara yol açtı. Kasırga nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2017 14:41

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde son 50 yıldır yaşanan en şiddetli kasırga olan Harvey, anakaraya ulaştıktan sonra şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü. Buna rağmen, bölgede büyük hasara yol açtı. Hasarın boyutlarının henüz kesin olarak tespit edilemediği bölgede, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği, araçların zarar gördüğü haber verildi.

Kasırganın büyük yıkıma yol açtığı yerleşim yerlerinden biri liman kenti Rockport oldu. Belediye Başkanı C.J. Wax, MSNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "geniş çaplı hasarın" olduğunu belirterek, bazı mağaza ve evlerin tamamen yıkıldığını söyledi.

En az iki kişi yaşamını yitirdi

Kasırga nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Houstan'da bir kadının sular altında kalan caddede aracıyla giderken öldüğü, Rockport kentinde ise çıkan yangın sonucu bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Harvey nedeniyle 230 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeye elektrik verilemiyor. Corpus Christi kentinde yetkililer, halka suyu kaynatarak içmesi tavsiyesinde bulundu. Elektrik kesintisi nedeniyle arıtma tesislerinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Brazos Nehri yakınlarındaki bir cezaevini su basması nedeniyle yaklaşık 4 bin 500 mahkum tahliye edilerek, güvenli bir yere götürüldü.

Sel ve su baskını endişesi

Harvey Kasırgası Cuma gecesi Teksas Eyaleti kıyılarına ulaştı. Hızı saatte 210 kilometreyi bulan kasırga, anakaraya ulaştıktan sonra şiddetini kaybetti. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Cumartesi günü öğleden sonra kasırganın tropikal fırtınaya dönüştüğünü duyurdu. Ancak NHC'den yapılan açıklamada, hayatı tehdit edebilecek sel ve taşkınlar konusunda uyarıda bulunuldu. Önümüzdeki dört-beş gün boyunca bölgede şiddetli yağmurun devam edeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, halka "durumun ciddi" olduğu uyarısını yaparak, sokağa çıkılmamasının önemli olduğunu söyledi.

Teksas Valisi Greg Abbott da, kurtarma ve enkaz kaldırmaları çalışmalarına başlandığını, yaklaşık bin 800 askerin görev yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü Sarah Huckabee, önümüzdeki hafta Trump'ın bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulunacağını duyurdu.

© Deutsche Welle

AFP/dpa, JD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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