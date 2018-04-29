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BBC Türkçe

Harvey Kasırgası 'tarihi bir felakete' dönüşebilir

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, 6 milyondan fazla insanın yaşadığı Teksas eyaletindeki Houston şehri ve çevresi için "ani sel uyarısı" yaptı. Yetkililer, Houston'daki selin, daha da kötüleşeceğini ve "tarihi bir felakete" dönüşebileceğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Teksas eyaletinin güneydoğu kıyılarını vuran Harvey Kasırgası nedeniyle, en az iki kişi hayatını kaybetti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), Teksas'ın en kalabalık şehirlerinden olan Houston ve çevresi için "ani sel uyarısı" yaptı.

Sel sularının bölgede hızla yayılması nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Yetkililerin teyit ettiği bilgilere göre,

NWS yetkilileri, Houston'da selin daha da kötüleşeceğini ve "tarihi bir felaket" yaşanabileceğini söyledi.

Öte yandan, sert rüzgar ve yağışlar nedeniyle zorlaşan kurtarma operasyonlarında, binden fazla kişi sel sularından kurtarıldı.

Şiddetli yağmur sürerken, acil kurtarma ekipleri, mahsur kalan yüzlerce insana ulaşmaya çalışıyor.

Elektrik ve diğer güç kaynakları ile hava trafiği kesintiye uğrarken, yağmur suları yükselmeye devam ediyor.

Houston ve Galveston bölgelerinde, son 24 saat içinde yağmur sularının 61.2 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Pazar günü bir basın açıklaması yapan Houston Valisi Sylvester Turner, ev ve arabalarda mahsur kalanlardan 2 bine yakın telefon aldıklarını, kurtarma çalışmalarına 40 botun daha eklendiğini söyledi.

Turner, "Fırtınanın bittiğini düşünmeyin. Sakın yola çıkmayın" dedi.

6 milyondan fazla insanın yaşadığı kentte iki yeni sığınak daha oluşturulurken, ulaşım neredeyse imkansız hâle geldi.

Pazar günü, fırtınanın saatte 4 ila 6 inç arasında yağan yoğun yağmurlara neden olduğu belirtildi.

Cuam günü geç saatlerde başlayan Harvey kasırgası, 13 yıldır ABD'de görülen ilk 4. kategori kasırga olarak nitelendirilmişti. Cumartesi günü geç saatlerde seviyesi azaltılarak, tropikal fırtına olarak değiştirildi.

Meteoroloji yetkilileri, Harvey Kasırgası'nın Çarşamba gününe kadar Teksas'ın güneydoğusunda etkisini sürdüreceğini duyurdu.

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