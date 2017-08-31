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Dünya
Deutsche Welle

Harvey kasırgası kimya fabrikasında patlamaya neden oldu

Harvey kasırgası nedeniyle sular altında kalan bir kimya fabrikasında iki patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre çıkan dumandan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

31 Ağustos 2017 16:22

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası nedeniyle sular altında kalan bir kimya fabrikasında iki patlama meydana geldiği bildirildi. Fabrikanın ait olduğu Arkema Şirketi'nden yapılan açıklamada, Crosby kentindeki tesislerde iki patlamanın duyulduğu belirtildi. Fabrikadan siyah dumanların yükseldiği kaydedilerek, yeni patlamaların olabileceği uyarısı yapıldı.

Yerel polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çıkan dumanı soluyan toplam 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arkema'dan daha önce yapılan açıklamada, Harvey nedeniyle fabrikanın üretim bölümünü basan suyun yaklaşık iki metreye yükseldiği belirtilmişti. Bunun sonucunda da fabrikadaki soğutma sistemlerinin devre dışı kaldığına dikkat çekilmişti. Tesislerin bu bölümünde artan ısı nedeniyle, önümüzdeki günlerde patlamalar meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı. Bunun üzerine fabrikada çalışanlarla birlikte tesislerin iki kilometrelik alan tahliye edilmişti.

Kimya fabrikasında, plastik yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılan organik peroksit adlı ham madde üretiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HarveyTeksasArkemaCrosbyDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa JD/BK

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