Harvey kasırgası ABD kıyılarına ulaştı

ABD'de beklenen Harvey kasırgası Cuma gecesi Teksas Eyaleti kıyılarına ulaştı. Ancak Cumartesi sabahı kasırganın şiddetinin azaldığı ve alarm durumunun dörtten üçe düşürüldüğü bildirildi. Teksas Eyaleti'nin kıyı bölgelerinde rüzgarın saatteki hızının yaklaşık 200 kilometre olduğu haber verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Harvey kasırgası anakaraya ulaşmadan önce alarm durumunu en yüksek ikinci kategori olan dört olarak açıklamıştı. Rüzgarın hızının saatte 230 kilometreye ulaştığı belirtilmişti.

Bu alarm durumu, ağaçların kökünden sökülerek devrilebileceği, evlerin yıkılabileceği ve yerleşim yerlerinde alt yapı sisteminin günlerce çökebileceği anlamına geliyor.

Yaklaşık 16 milyon kişiyi etkiliyor

Kasırga, Brownsville ve Houston kentleri arasındaki yaklaşık 560 kilometrelik kıyıda yaşayan 16 milyon civarında insanı etkiliyor. Bölgede 7 kasabanın tahliye edilmesi ve insanların güvenli bölgelere gitmesi uyarısı yapıldı.

Ancak herkesin bu uyarıya uymasının zorunlu olmadığı belirtiliyor. Uyarıya uymayanların gıda maddeleri, benzin ve kum torbaları depoladığı ifade ediliyor.

Kasırganın anakara ulaştığı ilk yer 320 bin nüfuslu Corpus Christi kenti oldu. Cuma günü yerel saatle 22.00'de kente ulaşan kasırganın daha sonra saatte 11 kilometre hızla kuzey doğuya doğru ilerlediği kaydedildi.

Medyada yer alan haberlere göre, Rockport kentinde kasırga yıkıma yol açtı. Halkın toplanmasının planlandığı okul, hastane gibi binaların hasar gördüğü belirtildi.

Petrol üretim merkezi

ABD'deki petrol rafinelerinin neredeyse yarısının bu bölgede bulunması, ülkenin petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin bu bölgede yapılıyor olması da kaygı yarattı.

Kasırga nedeniyle Royal Dutch Shell, Anadarko, Exxon gibi şirketlerin kıyıdaki petrol ve doğal gaz platformlarını tahliye ettiği haber verildi. Kasırga, ABD'deki petrol fiyatlarının da tırmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump,

12 yıl önce meydana gelen özellikle New Orleans'ta büyük yıkıma yol açan Katrina kasırgasından bu yana ABD'nin karşılaştığı en güçlü kasırga olan Harvey nedeniyle doğal afet ilân edildi. ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından Teksas Valisi Greg Abbott'un talebi üzerine bölgede doğal afet durumu ilân edildiğini duyurdu. Böylelikle bölgeye hükümet tarafından yardım yapılacak.

Harvey kasırgasının önümüzdeki günlerde Teksas'ın güney doğusuna ve Lousiana Eyeleti'ne doğru ilerlemesi bekleniyor.

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Reuters/dpa, JD/ÖA