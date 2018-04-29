Harvey Fırtınası'yla gündeme gelen soru: ABD, Katrina Kasırgası'ndan ders aldı mı?

Harvey Fırtınası'yla sarsılan ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer insanları kentten tahliye etmek yerine geçici sığınaklara yerleştiriyor. 2005 yılında 2000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Katrina Kasırgası ise hala hafızalarda ve o dönem yaşananlar bugünlerde yeniden gündemde.

12 yıl önce Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde yaşayan yoksul kesimler ve siyahların kendi başlarının çarelerine bakmak zorunda bırakılması bir başarısızlık olarak nitelendirilmişti.

Peki üzerinden Katrina Kasırgası'ndan ders alındı mı?

Katrina Kasırgası'ndan birkaç gün önce tahliye operasyonu başlatıldığında, nüfusun yaklaşık yüzde 80'i, yani 1 milyona yakın insan bölgeden tahliye edilmişti.

Bundan haftalar sonra Rita Kasırgası'nın vurduğu Houston'da 20 saat boyunca trafik kilitlenmiş, 100'den fazla insan ise hayatını kaybetmişti. Evlerini terk edecek durumu olmayanlardan bazıları otobüslerle bölgeden çıkarılmış ancak şehrin ana yolları sel sularının etkisiyle hızla tıkanmıştı.

Yetkililer, yoksulları şehrin Superdome Stadyumu'na gönderdi. Fotoğraflarda, çoğu siyahlardan oluşan kalabalıkların stadyuma girmek için kuyruk oluşturduğu görülüyordu. Ancak 30 bine yakın insanın bulunduğu stadyumun koşulları giderek kötüleşti.

Rüzgar nedeniyle çatı uçtu, sel suları stadyuma girmeye başladı ve hava giderek soğudu. Elektrik kesintisi ve bozuk tuvaletler, gıda ve su kaynaklarının yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle, içeride şiddet ve huzursuzluk baş gösterdi.

ABD medyasında, bir kişinin intihar ettiği, birçok insanın hastalıklardan öldüğü iddia edildi.

Katrina Kasırgası sonrası insanların yemek ve su bulmak için dükkanları soyması üzerine, Louisiana Valisi Kathleen Blanco güvenlik güçlerinin ellerinde "dolu" M16 silahlarla hazır beklediği uyarısı yaptı.

Vali Kathleen Blanco, "Bu askerler vurmayı ve öldürmeyi biliyor ve gerekiyorsa bunu yapmaya hazırlar" diyerek kontrolü eline almaya çalıştı.

Ancak yiyecek arayan bir aileye polisin ateş açması sonucu yaşanan olayda, iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. Yıllar sonra bu polisler, komplo ve insan hakları ihlalleriyle suçlandı.

Harvey Fırtınası sonrası Houston Valisi Sylvester Turner ise yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu kentin sakinlerini, sorunun bir "kabusa" dönüşeceği endişesiyle tahliye etmeme kararı aldı.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Houston'da 30 bine yakın insanı George R Brown Kongre Merkezi gibi göçmen kampına dönüştürülen geçici sığınaklara yerleştirmeye hazırlanıyor.

FEMA, 1800 kişinin istihdam edildiği Kongre Merkezi'ne bir milyon litreden fazla su ve bir milyondan fazla yemek, 20 bin çadır ve 70 jeneratör tedarik etti. 30 uçak ve sel sularını aşabilecek 500 araç da bölgede bulunacak.

Sığınakta gıda, su, kıyafet, çocuk bezi ve kitap gibi kaynaklar hazır. İspanyolca ve Vietnamca bilen tercümanlar da burada bulunuyor. Evcil hayvanlar ise yasak olduğu gerekçesiyle başka sığınaklara götürüldü.

Houston'daki iki barajın suları, taşabileceği endişesiyle boşaltılırken, Katrina Kasırgası'nda kenti selden koruması için yapılan setlerden bazıları sağlam olmadıkları için yıkılmıştı.

Katrina felaketinden sonra New Orleans'ı terk eden bir milyona yakın insanın çoğu, evlerine geri dönemedi. Kentin kasırga öncesinde 390 bin olan nüfusu, 50 bine kadar düştü.

O dönem Houston'a kaçan 250 bin kişiden 100 bini, buraya yerleşti. Şimdi ikinci bir kez sel felaketiyle karşı karşıyalar.

İki felaket arasındaki bir fark da, dönemin ABD Başkanlarının yaklaşımında gizli.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü selin yarattığı hasarı incelemek için Teksas'a gitmesi bekleniyor.

2005'te ise dönemin ABD Başkanı Geroge W Bush Katrina Kasırgası sonrası New Orleans'ı ziyaret etmek yerine uçağın camından şehirdeki hasara baktığı fotoğrafı paylaşmış ve hassas davranmamakla suçlanmıştı.