Harvardlı Türklerin beyin dokusu mucizesi

Ekibin başındaki Dr. Utkan Demirci, Massachusettes Teknoloji Enstitüsü (MIT), ile iş birliği içinde geliştirdikleri bu yeni teknolojinin, parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlıklı beyin dokusu üretilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi’nde doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Dr.Umut Gürkan ise, aynı fakültede Öğretim Üyesi Dr. Demirci ile liderlik ettikleri çalışmanın önemini şöyle anlattı.

En zor doku

“Bugün birçok doku laboratuvar ortamında üretiliyor. Ancak beyin dokusunun üretilmesi çok zor ve çok karmaşık. Zira beyin dokusu birçok farklı sinir hücre tipi ve hücreler arasındaki oldukça karmaşık bağlantılardan oluşuyor. Bu yeni teknoloji ile, üç boyutlu olarak, istenilen geometri ve özelliklerde üretilebilen beyin dokusu, tıbben önemli birçok soruya cevap vermekte kullanılabilir. Örneğin, üretilen beyin dokusu, sinir hücrelerinin birbirleriyle üç boyutta nasıl bağlantı ve iletişim kurduklarını anlamamızda yardımcı olacak.”



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