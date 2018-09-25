Harvardlı Türk araştırma görevlisine doktora sonrası burs -2- Yeniden

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - Amerika’da diyabet ve obezite üzerine yürüttüğü başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Dr. Mehmet Furkan Burak, Charles A. King Vakfı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Charles A. King Trust Fellowship) ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Mehmet Furkan Burak, Harvard Üniversitesi’nin Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’den aldığı davetle, Amerika’ya gitti. 23 yaşında ‘doktora sonrası araştırmacı’ olarak göreve başlayan Burak, daha sonra Harvard Tıp Fakültesi’nin Eğitim Hastanesi olan Mount Auburn Hospital\'da Dahiliye uzmanlığı yaptı. Dr. Burak, Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma üst-ihtisasını yaptığı Harvard Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Brigham and Women\'s Hospital\'da hastalarını kabul ediyor.

Dr. Burak, Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi\'nde yürüttüğü araştırmalarla; Amerikan Klinik Endokrinoloji Derneği\'nin (AACE) \'2018 En İyi Genç Araştırmacı\', Avrupa Diyabet Vakfı (EASD) ve Amerikan Hekimler Derneği (ACP) tarafından \'En İyi Araştırma Projesi\' ve \'Genç Araştırmacı\', Birleşmiş Milletler\'e bağlı \'TOYP Tıbbi Yenilik ve Buluşlar Birinciliği\', \'Harvard Discover Brigham İnovasyon Ödülü\' ve \'Harvard Obezite Kuluçka Projeleri Birinciliği\' gibi birçok ödüle sahip oldu.

Genç doktor, en son Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil önderliğinde, Harvard Sabri Ülker Merkezi\'nde devam edeceği obezite ve komplikasyonlarının tedavisine yönelik yapacağı çalışmaları desteklemek için Harvard Halk Sağlığı Okulu’nun 2018 adayı olarak Charles A. King Vakfı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Charles A. King Trust Fellowship) ödülüne layık görüldü. 1936\'da Bank of America ve Charles A. King Trust\' ın ortak olarak başlattığı, Harvard ve MIT\'nin kıdemli araştırmacılarının almak için yarıştıkları, çok itibarlı ve zorlu bir ödül. Dr. Burak, daha önceki başarılı çalışmaları göz önünde bulundurularak verilen bu ödül ile bundan sonraki çalışmaları için büyük bir fon ve prestijli Charles King Fellow ünvanını almış oldu.

Dr. Burak, başarısında, mentoru ve hocası Hotamışlıgil\'den aldığı vizyonla desteğin, ayrıca çalışmalarıyla kendisine ufuk açan Dr. Gürol Tunçman’ın büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’deki bilim camiası ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Dr. Burak, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in genç araştırmacılara yaptığı liderlikle bir rol model olduğunu ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar merkezinin de çok değerli gençbilim insanları yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

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Başarılarla dolu Kariyer

Klinik Dahiliye ve Endokrinoloji Uzmanı olan Dr. Mehmet Furkan Burak, diyabet ve obezite konularında dünyanın çeşitli üniversitelerinde davetli öğretim üyesi olarak ders veriyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TUSEB)\'nın Amerika temsilcisi olarak Türkiye ve Amerika arasında köprü projeler de geliştiren doktor, bu bağlamda Kocaeli Tıp Fakültesi\'nin akademisyen değişim programlarının kurucusu ve genel koordinatörlüğünü üstleniyor. Ayrıca 2011 yılından beri Boston Türk Biyologlar Forumu Organizasyon Kurulu’nda görev yapıyor. Türk Inovasyon Merkezi TurkInno’nun kurucularından biri olan Dr. Burak, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu (HSPH) Postdoctoral Association (PDA) yönetim kurulunda üç yıl eş başkanlık ve dış ilişkiler başkanlığı da yaptı. Şimdilerdeyse, bir yandan Harvard Halk Sağlığı Okulu Genetik ve Kompleks Hastalıklar Departmanında obezite, diyabet ve metabolizma alanında laboratuvar çalışmalarına devam ediyor, bir yandan da Harvard Tıp Fakültesi Brigham and Women\'s Hastanesi Endokrinoloji Bölümünde hastaların tedavisiyle ilgileniyor.