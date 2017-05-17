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Bilim / Teknoloji

Harvard'ı yarıda bırakan Bill Gates, üniversite yıllarındaki en büyük pişmanlığını açıkladı

Gates, öğrencilere dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı savaşmaları gerektiğini tavsiye etti

17 Mayıs 2017 20:49

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’ı bırakan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, üniversite yıllarındaki en büyük pişmanlığını açıkladı.

Gates, Twitter’daki 35 milyon takipçisine, üniversiteyi bıraktığı zamanlarda daha çok bilgi öğrenmediği için pişman olduğunu söyledi.

86 Milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates, Twitter üzerinden yazdığı mesajlarla gençlere tavsiyeler verdi. Gençlere hangi alanlarda uzmanlaşmaları gerektiği konusunda ipuçları veren Gates, hayattaki en büyük pişmanlığını da açıkladı.

Gates, Twitter’daki 35 milyon takipçisine, "Üniversiteyi bıraktığım zamanlara dönüp baktığımda keşke öğrenseydim dediğim birkaç şey var. Okulu bıraktığımda ’eşitsizlik’ hakkında çok az şey biliyordum. Dünyadaki eşitsizliği öğrenmek 10 sene mi aldı" dedi.

Öğrencilere dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı savaşmaları gerektiğini tavsiye eden Gates "Siz şu an benim üniversite dönemlerinde bildiklerimden daha çok şey biliyorsunuz. Eşitsizliğe karşı savaş açmaya şimdiden başlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

 

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