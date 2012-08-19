Harvard'dan tutuklu Kemal Gürüz'e: Gelin, öğretim üyemiz olun

Harvard Üniversitesi’nin alanında önde gelen bilim insanlarına ev sahipliği yapan “Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi”, Sincan Cezaevi’nde tutuklu Kemal Gürüz’e davet gönderdi. Davette, "Sizi bu sonbaharda Weatherhead’da ziyaretçi öğretim görevlisi olarak görmek istiyoruz. Yeni eğitim yılında aramızda olmanız umuduyla" denildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Harvard'dan Cezaevine Davet" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2012) yazısı şöyle:



Harvard’dan Cezaevine Davet



Cuma günü bu köşede 28 Şubat soruşturmasının tek tutuklu sivil sanığı, eski YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz’ün, hakkındaki iddialara ve iki aya yaklaşan tutukluluk haline itirazları yer aldı.

Yazının ardından kendisi gibi kimya profesörü olan eşi Prof. Güniz Gürüz aradı. Güniz Gürüz, eşinin suçsuzluğunun kanıtlanması ve en azından yargılamasının tutuksuz sürebilmesi için gece gündüz uğraş veriyor.

Eşi ve akademi camiasındaki dostları Kemal Gürüz hakkında bilim dünyasında ses getiren kampanyalar başlatmışlar. Bu çerçevede başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen bilim insanları Gürüz’ün tutuksuz yargılanması için uluslararası bir mesaj zinciri oluşturmuş. İnternet üzerinden de Türk hükümetine çağrı yapan birden fazla imza kampanyası başlatılmış.



Eylülde Harvard’a bekleriz



Bu kampanyaya son olarak dünyanın en prestijli üniversitelerinin başında gelen Harvard Üniversitesi katılmış. Üniversitenin, alanında önde gelen bilim insanlarına ev sahipliği yapan “Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi”, Sincan F Tipi Cezaevi’nde yatan Gürüz’e resmi davet göndermiş.

2005-6 akademik yılını Harvard’da misafir öğretim görevlisi olarak geçiren Gürüz, kaldığı süre içinde yazdığı kitabı nedeniyle UNESCO tarafından hazırlanan “100 Ses – Yüksek Öğrenimin 10 Yılına Katkı Yapanlar” listesine girmişti. Barack Obama, Tony Blair, Kofi Annan gibi isimler Gürüz ile birlikte yer almıştı.

Güniz Gürüz’den bir kopyasını edindiğim davet mektubunda, Weatherhead Merkezi Direktörü Steven Bloomfield şöyle diyor:

“Sizi bu sonbaharda Weatherhead’da ziyaretçi öğretim görevlisi olarak aramızda görmek istiyoruz. Merkezimizdeki meslektaşlarınız ve Harvard camiasıyla işbirliği içinde, daha önce büyük ses getiren ‘Uluslararası Eğitim, Küreselleşme Işığında Uluslararası Öğrenci Hareketliliği’ başlıklı çalışmanızı daha da ilerleteceğinizi şimdiden öngörebiliyorum. Sizin Harvard’da olduğunuz 2005 yılından bu yana o çalışmanıza ilgi çok daha fazla artmış durumda. Davetimizi kabul ederek, eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılında aramızda olmanız umuduyla.”

Prof. Gürüz’ün Sincan’daki koğuşundan çıkarak Türk bilimini Harvard’da tekrar başarıyla temsil etmesini dileriz...



Bayrama tutsak girenler



Kemal Gürüz’ün yanı sıra, aralarında gazetemiz yazarı Mustafa Balbay’ın da bulunduğu milletvekilleri, Tuncay Özkan, Soner Yalçın ve Zeynep Kuray gibi çok sayıda meslektaşımız; iyi yetişmiş askerler ve yüzlerce üniversite öğrencisi aylardır, yıllardır özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar.

Ailelerinden ve dostlarından ayrı girmek zorunda kaldıkları bu bayramda, onlar için özgürlük dileriz. Umudumuz gelecek bayramları sevdikleriyle birlikte geçirmeleridir. Tüm okurlarımıza iyi bayramlar.