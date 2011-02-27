T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HARVARD'DAN ŞAKİRA'YA YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜ CAMBRIDGE (A.A)

27 Şubat 2011 10:03

-HARVARD'DAN ŞAKİRA'YA YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜ CAMBRIDGE (A.A) - 27.02.2011 - ABD'deki Harvard Üniversitesi şarkıcı Şakira'ya yılın sanatçısı ödülünü verdi. Üniversitenin kültürler arası sanat ve bilim girişimleri merkezi Harvard Vakfının Başkanı S. Allen Counter, Şakira'nın yaptığı hayır işlerinin yanı sıra "güzide yaratıcılık tarihi" dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü belirtti. Albümleri tüm dünyada 50 milyondan fazla satan Latin Amerikalı şarkıcı, ödülü aldıktan sonra, Harvard öğrencilerinden, gelişmekte olan ülkelerde eğitimi iyileştirmek için daha çok çaba göstermelerini istedi. BM'nin iyi niyet elçisi de olan Şakira, ülkesi Kolombiya'nın yoksul bölgelerindeki çocukların beslenmesi ve eğitimine katkıda bulunmak için Barefoot (Çıplak Ayak) Vakfını kurmuştu. Harvard'ın ödülünü önceki yıllarda Sharon Stone, Will Smith, Jackie Chan ve Herbie Hancock almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24