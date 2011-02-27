-HARVARD'DAN ŞAKİRA'YA YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜ CAMBRIDGE (A.A) - 27.02.2011 - ABD'deki Harvard Üniversitesi şarkıcı Şakira'ya yılın sanatçısı ödülünü verdi. Üniversitenin kültürler arası sanat ve bilim girişimleri merkezi Harvard Vakfının Başkanı S. Allen Counter, Şakira'nın yaptığı hayır işlerinin yanı sıra "güzide yaratıcılık tarihi" dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü belirtti. Albümleri tüm dünyada 50 milyondan fazla satan Latin Amerikalı şarkıcı, ödülü aldıktan sonra, Harvard öğrencilerinden, gelişmekte olan ülkelerde eğitimi iyileştirmek için daha çok çaba göstermelerini istedi. BM'nin iyi niyet elçisi de olan Şakira, ülkesi Kolombiya'nın yoksul bölgelerindeki çocukların beslenmesi ve eğitimine katkıda bulunmak için Barefoot (Çıplak Ayak) Vakfını kurmuştu. Harvard'ın ödülünü önceki yıllarda Sharon Stone, Will Smith, Jackie Chan ve Herbie Hancock almıştı.