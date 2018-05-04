Harvard'da görme engellilere umut olacak

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Yüksek Lisans öğrencisi Umut Canoluk, araştırma alanında dünyanın en iyi tıp fakültesi olan Harvard Tıp Fakültesi bünyesindeki Schepens Göz Araştırma Merkezi\'nde görme engelliler için yürütülen bir projeye, akademik araştırmacı olarak kabul edildi. Canoluk, 2 yıl boyunca, Dr. Eli Peli\'nin kurup büyüttüğü görme bozukluklarının tedavisi üzerine araştırmalar yapan Peli Laboratuvarı\'nda, görme engellilerin dilleri aracılığıyla nesneleri beyinlerinde canlandırarak algılamalarını sağlayan BrainPort teknolojisinin geliştirilmesi için çalışacak.

Umut Canoluk, 235 yıllık tarihe sahip alan Harvard Tıp Fakültesi\'ndeki, Schepens Göz Araştırma Merkezi Dr. Peli Laboratuvarı\'nda görme engelliler için yürütülen projeye, tüm dünyadan yapılan başvuruların arasından sıyrılıp akademik araştırmacı olarak kabul edildi. Kabul sürecini anlatan Umut Canoluk, şöyle konuştu:

\"Yüksek lisans tezimin araştırma odağı görsel algı ve yüz algısı üzerine. Tez danışmanım da olan Prof. Dr. Emre Özgen’den deneysel psikoloji üzerine laboratuvar dersleri aldım. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra akademik açıdan geleceğimi şekillendirmek için araştırma yaparken bu ilanı gördüm. Tüm dünyadaki araştırmacılara açık bir ilandı. Deneysel psikolojide laboratuvar yöntemlerini etkin olarak kullanabilen hem yazım hem de deneylerin hazırlama aşamasında yardımcı olabilecek deneysel psikolog arıyorlardı. İlk aşamada benden daha önce yaptığım deneylerin özetini hazırlamamı istediler. Örnek çalışmalar yapıp gönderdim. Tezim de onların çalışma alanlarıyla paralel olduğu ve kendi araştırma alanlarındaki konularla ilgili deneyleri hazırlayabilecek yetide olduğumu gördüler. İlk internet üzerinden yaptığımız görüşmede karşımda Türkçe ‘merhaba’ diyen birini duymak çok ilginçti. Böylelikle ekipte, bir Türk’ün, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Zahide Pamir’in olduğunu öğrendim. Görüşmelerden sonra da beni akademik araştırmacı olarak kabul ettiler.\"

DİLLERİ ARACILIĞIYLA NESNELERİ BEYİNLERİNDE CANLANDIRACAKLAR

Bugüne kadar dünyaca bilinen birçok araştırmaya imza atan Dr. Eli Peli’nin laboratuvarındaki çalışma hakkında da bilgi veren Umut Canoluk, projenin başında araştırmacı Dr. Jae Hyun Jung\'ın yer aldığını, görme engellilerin dilleri aracılığıyla nesneleri görmesini sağlayan bir teknoloji olan BrainPort sistemini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek sistemin çalışmasını şöyle anlattı:

\"Gözlüğe yerleştirilen bir kamera tarafından çekilen görsel veriler, elde tutulan bir kontrol mekanizmasına ulaştırılıyor. Bu sistem, kameradan gelen dijital sinyalleri elektrik titreşimlerine dönüştürüyor ve bunu dil üzerinde tutulan 600 elektrotun bulunduğu ızgara gibi bir bölge içeren parça aracılığıyla dile gönderiyor. Dildeki sinirler de bu titreşimleri beyne gönderiyor. Beyin de bu titreşimleri görsel sinyaller olarak algılayıp görsel kortekste yeniden yönlendirerek kişinin nesneleri piksel şeklinde algılayıp görmesini sağlıyor. Benim de dahil olduğum proje ekibi, aygıtın objeleri arka plandan ayırması için ne gibi farklı özellikleri kullanabiliriz üzerine çalışma yürütüyor. Geçen yıl çıkarttıkları çalışmada, arka planı algılanması gereken objeden ayırt etmeyi kolaylaştırmak için farklı bir sistem geliştirmişler ve gölgeleri de daha iyi ayırt edebilen, objeleri arka plandan daha iyi ayırabilen bir sistem ortaya çıkmış. Görme engelliler için daha kolay kullanılabilir ve verimli hale getirmeye çalışıyorlar.\"

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNDE ÇALIŞACAK

Psikoloji eğitimi açısından baktığında hiç tahmin etmeyeceği bir alanda çalışacağını belirten Canoluk, “Duygusal olarak baktığımızda insanların hayatında çok büyük değişiklikler yapabilecek bir teknoloji üzerine çalışan bir ekipte yer alacağım. Üzerine düşündükçe gelecekte önemli olabilecek şeylere dahil olmuş olmak tabii ki çok güzel bir his. Görme engelli insanlarla bire bir iletişim halinde oldum ve onların hayatında en küçük bir etki bile yaratsa çok mutlu olurum. İleride de araştırmacı ve akademisyen olarak hayatıma devam etmek istiyorum\" dedi.



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