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Yaşam

Harvard Üniversitesi’nin Türk dahisi

Amerika’nın ve dünyanın en prestijli okulları arasında gösterilen Harvard üniversitesinin bu seneki birincisi bir Türk

30 Mayıs 2014 13:23

22 yaşındaki Levent Alpöge, dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi’ni 4 üzerinden 4 not ortalamasıyla ‘Valedectorian’ derecesiyle bitirdi. Alpöge çalışmalarını Cambridge Üniversitesi’nde devam ettirecek.

Milliyet’in haberine göre,  Harvard Üniversitesi’nin 2014 yılı birincisi Levent Alpöge, hem matematik ve fizik lisans bölümlerinden, hem de aynı anda fizik yüksek lisans derecesi elde etti. Başarılı genç, 4 üzerinden 4 not ortalaması ile “Tüm Üniversite Birincisi” (Valedectorian) olarak dün mezun oldu.

Başarılarla dolu bir eğitim hayatına sahip olan Alpöge, 2010’da henüz lise son sınıfı öğrencisiyken ABD çapında adayların katılımı ile gerçekleşen Intel Bilim Yetenekleri Yarışması’nda ABD Başkanı Barack Obama ve senatörler tarafından kutlanan 40 genç finalist arasına girmişti.Bunun sonucunda, “Ivy League” olarak ve akademik mükemmelliği ile tanınmış ABD’nin 8 en iyi üniversitesi tarafından kabul edilmişti.

Alpöge, çalışmalarını önümüzdeki yıl Winston Churchill bursu ile İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde sürdürecek. Daha sonraki yıl yine 8 Ivy League okullarından gelen doktora kabullerinin içinden Princeton’ı seçerek eğitimine devam edecek. Alpöge ailesi ile birlikte New York eyaletinin Long Island bölgesinde yaşıyor. Akademik başarılarının yanı sıra maratonlara katılan Alpöge koyu bir Beşiktaş hayranı.

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