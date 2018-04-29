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BBC Türkçe

Harvard Üniversitesi'nin tarihinde ilk kez beyaz öğrenciler azınlıkta olacak

Dünyaca ünlü Amerikan üniversitesinin 380 yıllık tarihinde ilk kez, yeni öğretim yılında okula kabul edilecek öğrenciler arasında beyazlar azınlıkta olacak. Bu yıl Harvard'da ilk senelerini okuyacak öğrencilerin yüzde 51'e yakını azınlıklardan oluşacak.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nin 380 yıllık tarihinde ilk kez, yeni öğretim yılında okula kabul edilecek öğrenciler arasında beyazlar azınlıkta olacak.

Bu yıl Harvard'da ilk senelerini okuyacak öğrencilerin yüzde 50.8'i azınlıklardan oluşacak.

Aynı rakam geçen sene yüzde 47.3 olarak kaydedilmişti.

Bu rakamın yüzde 22.2'sini Asya kökenli, yüzde 14.6'sını Afrika kökenli, yüzde 11.6'sını ise Latin kökenli Amerikalılar oluşturuyor.

Yüzde 2.5'luk bir kesim ise Amerikan yerlileri ve Pasifik Adaları'ndan okula girenlerden oluştu.

Tarihi bir önem atfedilen bu gelişme, Amerikan New York Times gazetesinin yayımladığı ve ABD Adalet Bakanlığı'nın merkezinde olduğu bir iddia ile de konuşuluyor.

Gazete 1 Ağustos'taki nüshasında, Adalet Bakanlığı'nın üniversiteleri, "eşit şartlar politikasını beyazlar aleyhine kullandıkları" gerekçesiyle dava edeceğini iddia etmişti.

Ancak bakanlık bu iddia sonrası, kolejlerde ırka dayalı seçim yapılıp yapılmadığının soruşturulmadığını duyurdu.

Harvard Üniversitesi'nin sözcüsü Rachael Dane, okula öğrenci alımında "çeşitliliğin" esas olmaya devam edeceğini açıkladı:

"Çeşitliliğin bulunduğu bu toplumda lider olabilmek için, öğrencilerin değişik arka planlardan, terübelerden ve hayat görüşlerinden gelen kişilerle çalışabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Harvard, okula kabul sürecinde tüm başvuru sahiplerini, ABD Yüksek Mahkemesi'nin de belirlediği yasal standartlar dahilinde, birçok faktörü göz önüne alarak, tek bir insan olarak değerlendirir."

ABD Yüksek Mahkemesi, üniversite kabullerinde ırksal kotaların uygulanmasını yasaklamış ancak üniversitelerin ırk da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinin her özelliğini süreçte değerlendirebileceğine hükmetmişti.

Harvard'dan, ülkenin diğer tüm seçkin üniversitelerinden daha fazla ABD Başkanı mezun oldu.

ABD Başkanı Barack Obama da üninversitenin hukuk bölümünden mezun olmuştu.

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