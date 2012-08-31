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Yaşam

Harvard Üniversitesi'nde kopya skandalı

Harvard Üniversitesi'ndeki bir lisans programında okuyan çok sayıda öğrenciye kopya çektikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı

31 Ağustos 2012 22:01

 

ABD'nin ve dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard Üniversitesi'ndeki çok sayıda öğrenci hakkında kopya çektikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
 
Harvard Üniversitesi yetkilileri, sınava giren 250 öğrencinin yarısından fazlasının kopya çektiğinden veya intihalde bulunduğundan şüphelenildiğini bildirdi.
 
Skandalın sınav kağıtlarını inceleyen öğretim görevlisinin farklı öğrencilerin sınav kağıtlarından aynı uzun cümleleri kullandığını belirlemesiyle ortaya çıktı.
 
Öğrencilerin üniversitenin hangi lisans programının hangi sınıfından oldukları açıklanmadı.
 
Kopya çektiği tespit edilen öğrencilere, ilk ihlal uyarısından bir yıl okuldan uzaklaştırmaya kadar varacak cezaların verilebileceği kaydedildi.
 
Harvard Üniversitesi'nin ilgili bölümünün Lisans Eğitim Dekanı Jay Harris ise Harvard'da kopyanın yaygın olduğuna ilişkin bir delilin bulunmadığının altını çizdi.
 
Harris, ''Önümüzde duran gerçekler, sadece bir bölümle ilgili bir problem olduğu yönündedir. Öğrencilere ve yaptıklarına bakarak, bunun genelde Harvard öğrencilerini temsil ettiğini söylemeye gönlüm el vermezdi'' diye konuştu.
 

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