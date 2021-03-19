Harvard Üniversitesi’nden kabul alan Alessandro Arlotti, 18 yaşında futbolu bıraktı

Monaco'da forma giyen İtalya futbolunun gelecek vadeden ismi Alessandro Arlotti, 18 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Arlotti, Harvard Üniversitesi’nden kabul aldığını öğrendiği an bu kararı verdiğini söyledi.

Verdiği kararı anlatan Arlotti, "Bana etraflıca düşünmemi, bu seçimi yapmamam gerektiğini söyleyen birçok kişiden çok sayıda mesaj aldım. Takım arkadaşlarımın, koçların yanı sıra Instagram'da bana çok fazla mesaj gönderen tanımadığım kişiler var. Bana katılmadıklarını söylüyorlar ancak onlara bunu açıklamaya çalışıyorum" dedi.

Hayatındaki bu önemli kararı alma konusunda uzun süre düşünen Alessandro Arlotti'ye kendisinden iki yaş büyük olan kardeşi Gianluca yol gösterdi. Cannes ve Monaco'da top koşturan Gianluca, şimdilerde Boston Üniversitesi'nde ekonomi araştırmalarını sürdürüyor.

"Böyle bir fırsatı kaçıramazdım" diyen Alessandro Arlotti, ekonomi alanına eğilimli olmasına rağmen uzmanlaşacağı dalı henüz belirlemediğini söyledi; "Aklımda bir şey yok, Harvard'da ilk iki yıl oldukça genel olduğu için ancak bu iki yılın yolumu bulmama yardımcı olacağından eminim."

Futbola üniversite takımında devam edeceğini belirten Arlotti, hayalinin bir kez daha Avrupa'da top koşturmak olduğunu söyledi.