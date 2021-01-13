Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Sinovac'a mecbur bırakıldıysak aşıyı olmamız olmamamızdan daha iyi

Boston College Biyoloji bölümünde Asistan Profesör, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Altındiş , Brezilya'da koruma oranı yüzde 50,38 olarak tespit edilen Sinovac aşısıyla ilgili, "Koruyuculuğu Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarından çok daha düşük olsa da koruyucu. Sinovac aşısına mecbur bırakıldıysak; aşıyı olmamız, olmamamızdan çok dahi iyi" ifadelerini kullandı.

Mikrobiyoloji uzmanı Altındiş, Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının Brezilya'daki Faz-3 denemelerinde koruma oranının yüzde 50,38 olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bazı veriler paylaştı.

Emrah Altındiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun koruyuculuğu daha yüksek olan aşılarla aşılanmasından yana olduğunu belirterek "Verilere göre Sinovac aşısı güvenli. Koruyuculuğu Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarından çok daha düşük olsa da koruyucu. Sinovac aşısına mecbur bırakıldıysak: Aşıyı olmamız, olmamamızdan çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Emrah Altındiş'in açıklamaları şöyle:

"Bugün Brezilya'da açıklanan sonuçlar Sinovac'ın, Pfizer, Moderna ve Oxford aşıları kadar koruyucu olmadığını gösterdi, ilk tercih bu üç aşı olmalı(ydı). Öte yandan, tek ulaşabildiğimiz aşı Sinovac ise-ve bugünün sonuçları doğruysa - SINOVAC AŞISINI OLMAK, AŞI OLMAMAKTAN daha iyi!

"Çalışmada 4653 kişi Sinovac aşısı olurken (60 yaş üstü dahil), 4599 kişi kontrol. Kontrol grubunda 7 kişi hastalığı ağır geçirirken, aşı grubunda bu sayı 0! Dolayısı ile aşı ağır hastalığı engellemede % 100 koruyucu. Bundan ötürü Sinovac aşısını olmak, aşı olmamaktan daha iyi.

"Yine aşı olan 4653 kişide 7 kişi hastalığı hastanede tedavi ihtiyacı duyacak düzeyde geçirirken, bu sayı aşı olmayan 4599 kişi de 31! Dolayısı ile aşının hastane bakımı gerektirecek koşullara karşı etkinliği % 78 olarak hesaplanmış. Bu da olumlu.

"Aşının % 50.3 etkinlik sonucu ise hastalığı hastanede bakım ihtiyacı görmeden atlatanlar da analize eklenince ortaya çıkmış. Plasebo grubunda 4599 kişide 167 kişi enfekte olurken, aşı grubunda 4653 kişide 85 kişi enfekte olmuş. Aşı enfekte olacak her 100 kişiden 50'sini korumuş.

"Bu verilere göre Sinovac aşısı güvenli. Koruyuculuğu Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarından çok daha düşük olsa da koruyucu. Ben toplumun bu koruyuculuğu yüksek aşılarla aşılanmasından yanayım ancak Sinovac aşısına bırakıldıysak: Aşıyı Olmanız, Olmamanızdan çok daha iyi.

"Sonuç olarak benim aşağıdaki önerim geçerli. Yüksek risk altında tüm bireylerin (~ 15 milyon) mutlaka Pfizer ya da Moderna aşısı gibi yüksek koruyucu aşılarla hızla aşılanması. Bu aşıları devlet sağlamıyorsa-ki bu çok acı-Sinovac aşısının REDDEDİLMEMESİ!

"Gerçekten de Brezilya ve TR'de Sinovac aşısı sağlık çalışanlarında deneniyor. Pfizer ve Moderna, Oxford aşılarında ise normal vatandaş aşılandı. Muhtemelen maruz kaldıkları virüs oranları çok farklı, bu da etkinlik oranlarında farka yol açan bir faktör."