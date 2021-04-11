Harvard Üniversitesi’nden Doç.Dr. Altındiş: Her gün yüzlerce insan Koronavirüs'ten ölüyor ve ana gündem bu değil, insan hayatı hükûmetin zaten önceliği değil

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş,Türkiye'deki Koronavirüs verilerini paylaşarak, "Her gün bir şehirde deprem olsa ve 250 kisiyi kaybetsek toplum şoklanır. Her gün yüzlerce insan ölüyor ve ana gündem bu degil. İnsan hayatı hükûmetin zaten önceliği değil. Bunu aklım almıyor. Toplumun da, muhalefetin de ana gündemi bu aşıyla, önlemle önlenebilir ölümler olmalı." düşüncesini dile getirdi.

Altındiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son 40 günde resmî sayılara göre 5 bin, gerçekte muhtemelen 10 bin uzerinde insan kaybettik, basın neden bu insanların hikâyelerini yayınlamıyor? Kayıpların sayıya dönüşmesi toplumun yaşanan trajediyle empati kurmasını engelliyor. Her bir 'sayının' çok acı bir hikâyesi var" ifadesini kullandı.