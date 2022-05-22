Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: ABD'de düşen vakalar simdi ortalama 110 binlere çıktı; Türkiye'de de vakalarda bir artış olacaktır

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs'le ilgili açıklamaları üzerinden vaka sayılarının yeniden artabileceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Salgının son günlerindeyiz" açıklamasının ardından kapalı alanlarda da maske uygulamasının kalkması ve aşı konusunun gündemden düşmesi nedeniyle Doç. Dr. Emrah Altındiş, Twitter hesabından bazı uyarılarda bulundu.

"Kapalı mekanlarda maske çıkarmak akıllıca değil, ek doz aşılar mutlaka tamamlanmalı" diyen Altındiş şu ifadeleri kullandı:

"1- Fahrettin Koca, Pinokyo olsa, burnu Saray'a, Meclis'e sığmazdı. Bu açıklamaların hiç bir bilimsel temeli yok. Sonbahar ve kışta vakalarda büyük bir artış göreceğimiz açık ve hazırlıklar ona göre yapılmalı. 100. kez pandeminin bittiğini müjdeliyorlar!

2- Bunları derlemiştim 2020'de:

3 Haziran 2020 – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz "dedi.

3- ABD'de7 hafta önce 30 bine kadar düşen vakalar simdi ortalama 110 binlere çıktı, yoğun bakımlarda sayılar yeniden artıyor. TR'de de vakalarda bir artış olacaktır mutlaka. Kapalı mekanlarda maske çıkarmak akıllıca değil, ek doz aşılar mutlaka tamamlanmalı.

4- Maalesef hem enfeksiyonun, hem de aşıların sağladığı koruyuculuk zamanla (3-6 ay içerisinde) azalıyor ondan ötürü daha iyi aşılar (burundan) buluna kadar belli periyotlarla aşılarla devam etmek ve maskeleri bırakmamak durumundayız. Toplum sağlığı devletin de önceliği olmalı.