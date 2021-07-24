Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş: Dördüncü zirvenin yükselişi içindeyiz

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye'nin Covid-19'da 'dördüncü dalganın yükselişi içinde' olduğunu söyledi.

1 Temmuz'da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye'de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yapmaya devam ediyor. Özellikle de hareketliliğin arttığı bayram günleriyle ilgili vaka sayısında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

Twitter paylaşımında bayram öncesi "Türkiye'de dördüncü bir zirve yaşanma olasılığı yüksek" diye uyardığını hatırlatan Altındiş, bayram sonrası yükselişin sebeplerini '1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılması, dokuz güne uzanan tatil ve on binlerce insanın seyahat etmesi, düşük aşılama oranları ve Delta varyantı' olarak sıraladı.

"Önümüzdeki günler kritik, vakalar çok artacak" diye yazan asistan profesör, şöyle devam etti: "Aslında bir dejavu. Zira 1 Haziran 2020'de kısıtlamaların kaldırılması sonrasında ağustosta pek çok ilde (Ankara vb) yoğun bakımların dolduğunu görmüştük. Bayram dolayısıyla milyonların rehavetle, aşısız veya tek aşılı olarak kapalı mekanlarda buluşmaları bulaşın çok artmasına yol açıyor.

Türkiye'de halen iki doz aşısını tamamlayanların oranı nüfusun yüzde 25'i. Tek doz aşının koruması oldukça düşük (Pfizer için yüzde 30 civarında), kimi illerde aşılamalar çok çok düşük. Bu şartlarda ağustos Covid-19 açısından zor bir ay olacak."

"Yoğun bakımda son pişmanlık fayda etmez"

Bayram tatilindeki bulaş sebebiyle Delta varyantının ülkede dominant hale geldiğini kaydeden Altındiş, bunun yanında iki doz Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı yüzde 87 etkili olduğunu söyledi.

Tatil haftası içinde 'on binlerce insanın enfekte olduğunu ve şu anda başkalarını enfekte ettiğini' belirten öğretim üyesi, "Semptomlar bulaştan altı gün sonra başlayacak, dolayısıyla vakalarda asıl artışı pazartesiden itibaren sağlık çalışanları gözlemleyecek. Devlet sayıları yine manipüle edecektir" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son altı ayda ölenlerin yüzde 99'unun aşı olmayanlar olduğunu açıkladığını belirten Altındiş, önerilerini şöyle sıraladı:

"Hızla ikinci veya üçüncü doz aşılarınızı tamamlayın. Kapalı alanlarda sosyalleşmeyin, kapalı çalışma alanlarında maskesiz çalışmayın, girmeyin, mesafeye dikkat edin. Aşılanmayan sevdiklerinizi ikna edin, maalesef yarın yoğun bakımda son pişmanlık fayda etmez."