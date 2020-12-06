Harvard Üniversitesi'den Doç. Dr. Altındiş: Aşı karşıtlarına kulağınızı tıkayın; Çin aşısında 3. Faz çalışmaları kanıtlanmadan aşılama başlamamalı

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adaylarıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Altındiş, aşı adayları arasında Moderna ve Pfizer'ın koruyucu ve güvenli olduğuna dair veriler sunduğunu ancak Çinli şirket Sinovac'ın güvenli olsa da henüz koruyuculuğa dair veri sunmadığını hatırlattı. Pek çok salgının aşı sayesinde sonlandırıldığını söyleyen Altındiş "Aşı karşıtlarına kulaklarımızı tıkamalıyız" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Doç. Dr. Emrah Altındiş, KRT TV'de Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtladı. Altındiş, faz-3 çalışmasına gelen Moderna ve Pfizer aşılarının yan etkileri açısından güvenli ve koruyucu olduğunu söyledi. “Kapitalist sistem içinde bütün şirketlerin önceliği kâr yapmak, dolayısıyla şirketlere güvenemeyiz” diyen Altındiş, “Güveneceğimiz yer bağımsız, devletlerin ya da kurumların oluşturduğu, bağımsız kurumlar olacak” ifadelerini kullandı.

Aşı onayları için ABD ve Avrupa'da bağımsız kurumların incelemeler yaptığını belirten Altındiş, Çin'de üretilen Sinovac şirketinin aşısı hakkında da uygulamanın bağımsız incelemelerden sonra başlaması gerektiğini vurguladı. "Bu pandeminin sonunu aşılar getirecek" diyen Doç. Dr. Altındiş, aşı karşıtlığına karşı çağrıda bulundu.

Altındiş'in KRT TV'deki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aşılar arasında bir karşılaştırma yapmak doğru olur mu sizce?

İnsanlığın belki de en güzel yarışlarından bir tanesi bu. Hepimiz ne kadar gurur duysak bilim insanlarıyla az. Çünkü 1 yıldan az bir zamanda insanlık öyle bir yarışa girdi ki, şu anda 4 tane aşı faz-3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

Şu anda dünyada yürüyen 55 kadar klinik çalışma var. Bu şu demek: 55 tane insan çalışması yürüyor. Bunların 13 tanesi faz-3 aşaması dediğimiz ilk aşamayı atlayıp güvenli olduklarını ispat etmişler, dozları belirlenmiş ve faz-3'te on binlerce insana uygulanarak koruyucu olup olmadıklarına bakılıyor.

4 tane aşının ismi çok geçiyor. Bunlardan bir tanesi ABD'de Sağlık Bakanlığı'nın çokça desteklediği Moderna aşısı. Onun faz3 çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. 30 bin insana uyguladılar bu aşıyı. 15 bin kişiye aşı yaptılar, 15 bin kişiye etkisiz bir şey verdiler, kontrol grubuna da. Toplamda 196 kişi hastalandı. Bunların 185 tanesi aşılanmayan grupta. Aşı çok büyük bir şekilde aşılanan insanları koruduğunu ispat etti. Moderna şu anda hem güvenli hem de koruyucu bir aşı.

Aynı şekilde Türkiye'den göçmen bilim insanlarının ismiyle duyulan Pfizer/BioNTech aşısı da faz-3 çalışmalarının ilk aşamasını sonuçlandırdı. Yine yarısı aşılanıyor, yarısı kontrol grubunda.

"Moderna ve Pfizer hem koruyucu hem güvenilir"

Çin'den gelen Sinovac aşısına baktığımızda ise kasım ayında faz-1 ve faz-2 sonuçları açıklanıyor. Bu sonuçlara göre bu aşı güvenli ve bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Şimdi Endonezya'da, Brezilya ve Türkiye'de bu aşının üçüncü faz aşamaları sürdürülmekte. Onun sonuçlarının da aralık ayında açıklanacağını tahmin ediyorlar. Umarım olumlu sonuçları açıklanır. Koruyuculuğu ispat edilirse hepimizin koşa koşa gidip olması gereken bir aşı. Fakat şu anda beklememiz gerekiyor.

Şu an baktığımızda hem koruyucu hem güvenli aşılar Moderna ve Pfizer'ın yaptığı aşılar. Diğerleri de yolda.

Sizin görebildiğiniz kadarıyla aşının gelmesi diyelim bu yılın sonunda, 2021'in başında gerçekleşti ve aşı uygulamaları hızla başladı. Bu toplumsal bağışıklığın sağlanması için yüzde 60 sınırından bahsediliyor. Buna ne zaman ulaşabiliriz?

O Türkiye'ye ne kadar aşı getirilebileceğine bağlı. Bu aşıların çoğu Moderna, Pfizer, Sinovac, bu aşıların iki doz vurulması gerekiyor. Tek doz vurulduğunda aynı koruyucu etkiyi göstermiyorlar. İki dozun uygulanma aralığı aşıdan aşıya değişiyor. İki haftayla dört hafta gibi farklı zamanlamaları var. Aşının ikinci dozu yapıldıktan sonra sizde bir bağışıklık oluşacak. Yani ilk aşıyı olduğunuz günden korunacağınız güne kadar yaklaşık dört-altı hafta geçmiş olacak. Türkiye'de altı-yedi milyon 65 yaş üstü birey olduğu tahmin ediliyormuş. Bir milyon sağlık çalışanı var. Bizim hemen ilk başta 10 milyon kişiyi aşılamamız gerekiyor. Bunun için de 20 milyon doz aşı gerekiyor. Türkiye aşılama konusunda çok iyi bir ülke. Etkili, yaygın aşılama yapabilen bir ülke, öyle bir altyapı var. Fakat Pfizer aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor. Bizim o altyapımız yok. Bu altyapının oluşturulması gerekiyor, o aşıyı kullanacaksak.

"Sinovac aşısı 11 Aralık'ta uygulanmamalı"

Çin'den gelen Sinovac aşısı için ben de 11 Aralık tarihini duydum, 11 Aralık'ta uygulanmamalı, bütün koruyuculuk sonuçları paylaşıldıktan, bağımsız kurumlar tarafından onaylandıktan sonra uygulanmalı. Dolayısıyla tünelin sonunda ışık görünüyor ama bugünden yarına olmayacak. Toplumun yüzde 60'ını ya da daha fazlasını aşılamamız gerekiyor pandemiyi durdurabilmek için. Umarım bunu da 2021'de tamamlayabiliriz"

"Aşı karşıtlarına kulaklarımızı tıkayalım"

Kişisel Twitter hesabında da açıklamalarda bulunan Altındiş, gündemdeki Koronavirüs aşılarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"a) Tüm bu aşılar yan etkileri açısından güvenli

b) Moderna, Pfizer aşıları koruyucu ve güvenli

c) Çin'den gelen Sinovac aşısı güvenli ancak koruyuculuğunu henüz bilmiyoruz, bekliyoruz

d) Pandemiyi aşılarla bitireceğiz!

e) Aşı karşıtlarına kulaklarınızı tıkayalım"