Harvard'dan bir profesör, Çin'le ilişkilerini gizlemekle suçlanıyor

Harvard Üniversitesi’nde bir profesör, Çin merkezli bir işe alım programıyla bağlantısını gizlediği için suçlu bulundu.

BBC’de yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi’nden Charles Lieber, yetkililere yanlış açıklamalarda bulunmak, hatalı vergi ödemeleri belgelemek ve Çin’deki bir banka hesabını bildirmemekten suçlu bulundu.

Savcılar, Lieber’in Çin’in yabancı araştırma görevlilerini kapsayan “Bin Yetenek Planı”yla bağlantılarını gizlediğini söyledi. ABD, bu programı daha önce “ulusal güvenlik endişesi” olarak belirlemişti.

Kararı eleştirenler, bu durumun akademik araştırmalara zarar verdiğini savundu.

Lieber, daha önce Harvard Üniversitesi’nde kimya ve biyokimya bölüm başkanlığı yapmıştı. Lieber, 2011’de Çin’deki Vuhan Üniversitesi’nde bilim insanı olarak görev almıştı.

Lieber'in avukatı Marc Mukasey, savcıların suçlamalara ilişkin kanıtlarının bulunmadığını savundu.

Çin'in 2008'de bilimsel araştırma, yenilik ve girişimcilik alanlarında yetenekli uzmanları işe almak için geliştirilen Bin Yetenek Programı, yüksek paralar karşılığında Çin'e beyin göçüne neden olduğu gerekçesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyor.