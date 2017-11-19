T24 LogoT24 Logo
Spor

Harun Tekin'in kurtarışları Bursaspor'a puanı getirdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor'un Göztepe ile oynadığı mücadelede kaleci Harun Tekin'in başarılı performansı dikkat çekti

19 Kasım 2017 13:31

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un Göztepe ile oynadığı mücadelede kaleci Harun Tekin\'in başarılı performansı dikkat çekti. Milli eldiven ise, \"Her maçta elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışıyorum\" dedi.
Bursaspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından evindeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren yeşil beyazlı ekipte ise kaleci Harun Tekin’in performansı dikkat çekti. Maçta 3 kez Göztepe’nin hücum oyuncularıyla karşı karşıya kalmasına karşın kurtarışlarıyla gole geçit vermeyen Milli eldiven, şu ana kadar ise ligde 38 kurtarış yaparak bu alanda en iyi 5 kaleci arasında yer aldı.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan kaleci Harun Tekin, iyi bir ekibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Bizim de çok eksiklerimiz vardı bugün, onları aramadık desem yalan olur ama yerine gelen arkadaşlar da görevini yapmaya çalıştı. Fazla pozisyon verdik. İçeride bir serimiz vardı, kazanmak istiyorduk ama biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. 1 puan aldık sonuçta, şimdi önümüzdeki Kardemir Karabükspor maçına bakacağız” dedi.
Performansına ilişkin sorulan soruya ise Harun Tekin, “Ben maçlarda yüzde 100 konsantre olmaya çalışıyorum. Her maçta elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçta da bunu sürdüreceğim” yanıtını verdi.
\"KAZANAMAYACAĞIMIZ GÜNLER DE OLACAK\"
Bursasporlu bir diğer futbolcu Jires Kembo ise yaptığı açıklamada, “İyi oynadık. Çok savaştık her şeyden önce, tabii ki evimizde hep kazanmayacağız sonuçta hep kazanmayı istiyoruz elbette ama bazen bugünkü gibi kazanamayacağımız günler de olacak. 1 puan iyidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Takımdaki eksikliklerin kendilerini etkilemediğine işaret eden deneyimli oyuncu, “Eksikler bizi etkilemedi, çünkü biz iyi bir kadroya sahibiz. Biri oynamazsa mutlaka başkası oynayacaktır. Antrenmanlar sırasında herkes elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA Bursaspor GöztepeHarun TekinMilliBursaspor Süper LiginGöztepeBuHarun TekininMaçtaGöztepeninKarşılaşmaFazlaKardemir KarabüksporPerformansınaHerGÜNLER DE OLACAK" BursasporluJires Kembo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24