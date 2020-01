Harun Tekin'in kurtarışları Bursaspor'a puanı getirdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



Bursaspor\'un Göztepe ile oynadığı mücadelede kaleci Harun Tekin\'in başarılı performansı dikkat çekti. Milli eldiven ise, \"Her maçta elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışıyorum\" dedi.

Bursaspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından evindeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren yeşil beyazlı ekipte ise kaleci Harun Tekin’in performansı dikkat çekti. Maçta 3 kez Göztepe’nin hücum oyuncularıyla karşı karşıya kalmasına karşın kurtarışlarıyla gole geçit vermeyen Milli eldiven, şu ana kadar ise ligde 38 kurtarış yaparak bu alanda en iyi 5 kaleci arasında yer aldı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan kaleci Harun Tekin, iyi bir ekibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Bizim de çok eksiklerimiz vardı bugün, onları aramadık desem yalan olur ama yerine gelen arkadaşlar da görevini yapmaya çalıştı. Fazla pozisyon verdik. İçeride bir serimiz vardı, kazanmak istiyorduk ama biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. 1 puan aldık sonuçta, şimdi önümüzdeki Kardemir Karabükspor maçına bakacağız” dedi.

Performansına ilişkin sorulan soruya ise Harun Tekin, “Ben maçlarda yüzde 100 konsantre olmaya çalışıyorum. Her maçta elimden geldiğince takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçta da bunu sürdüreceğim” yanıtını verdi.

\"KAZANAMAYACAĞIMIZ GÜNLER DE OLACAK\"

Bursasporlu bir diğer futbolcu Jires Kembo ise yaptığı açıklamada, “İyi oynadık. Çok savaştık her şeyden önce, tabii ki evimizde hep kazanmayacağız sonuçta hep kazanmayı istiyoruz elbette ama bazen bugünkü gibi kazanamayacağımız günler de olacak. 1 puan iyidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Takımdaki eksikliklerin kendilerini etkilemediğine işaret eden deneyimli oyuncu, “Eksikler bizi etkilemedi, çünkü biz iyi bir kadroya sahibiz. Biri oynamazsa mutlaka başkası oynayacaktır. Antrenmanlar sırasında herkes elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

