Harun Tekin'den Bursaspor açıklaması

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'dan Fenerbahçe\'ye transfer olan kaleci Harun Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yeşil beyazlı camiaya veda etti.

Milli eldivenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

\"Değerli Bursasporlular ve basın mensupları, futbol yaşantımda yeni bir dönem başlıyor. Hayatımda atacağım bu yeni adım nedeniyle taşıdığım heyecanın yanı sıra birçok duyguyu da beraber yaşıyorum. 20’li yaşlarımın başında kapısından girdiğim Bursaspor’un formasını hep onur ve gururla taşıdım. Ne şanslıyım ki bu güzel kulüpte kaptanlık yapmak ve Milli Takım’a kadar yükselmek nasip oldu. Tüm bu anıları kalbimin bir köşesinde sonuna kadar taşıyacağım. Artık benim için veda vakti. Burada futbol oynadığım süre boyunca birlikte çalıştığım başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm profesyonellerimize, her derdimize koşturan kulüp çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarıma ve bana gösterdikleri sevgi ile destekten dolayı Bursaspor taraftarına çok teşekkür ederim. Bana çok şey kattınız. Hakkınızı helal edin!... Sevgi ve saygılarımla.\"