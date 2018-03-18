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Spor

Harun Tekin, performansıyla Lucescu'ya mesaj verdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) A MİLLİ Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan kaleci Harun Tekin, Demir Grup Sivasspor maçındaki kurtarışlarıyla 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı

18 Mart 2018 14:43

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

A MİLLİ Takım\'ın aday kadrosuna çağrılmayan kaleci Harun Tekin, Demir Grup Sivasspor maçındaki kurtarışlarıyla 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven ayrıca, Bursaspor\'un son 3 iç saha maçında kalesini gole kapadı.
Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor\'u 1-0\'lık skor ile geçerken, kaleci Harun Tekin maça damga vuran isimler arasında yer aldı. İlk yarıda konuk ekipten Paul Papp\'ın ikinci yarıda ise Henri Saivet\'in gol girişimlerine karşı yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, maç boyunca da 6 kurtarışa imza attı. A Milli Takım\'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edilmeyen 28 yaşındaki eldiven, böylelikle A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'ya da mesaj gönderdi.
İÇ SAHADA 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Bursaspor, 11\'inci haftadaki Kasımpaşa ve 20\'nci haftadaki Beşiktaş maçlarından da 2-2\'lik eşitlikle ayrılırken, o maçlarda 7\'şer kurtarışa imza atan Harun Tekin sezonun en iyi maçlarından birini çıkarmış ancak gollere engel olamamıştı. Demir Grup Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatan Harun, Bursaspor\'un sahasında oynadığı son 3 maçta da gol yemedi. Son olarak 2-2 biten Beşiktaş maçında Alvaro Negredo\'nun son dakikada bulduğu gole engel olamayan tecrübeli eldiven, ardından yeşil beyazlı ekibin oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kalesini gole kapattı.

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