Harun Tekin Süper Lig'de son 7 sezonda en çok penaltı kurtaran kaleci

Medipol Başakşehir maçında kurtardığı penaltıyla dikkat çeken Harun Tekin bu kulvarda son yıllarda Süper Lig'in zirvesinde.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca 88. dakikadaki penaltıda kaleci Harun Tekin'i geçemedi.

Opta verilerine göre Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci konumunda bulunuyor. Deneyimli kaleci bu süreçte kalesine kullanılan 23 penaltıdan 10'unu kurtarmayı başardı.

Medipol Başakşehir penaltı atamıyor

Öte yandan Medipol Başakşehir de bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kaçıran takım durumda. İstanbul ekibi şu ana kadar 6 penaltının yalnızca 1'ini gole çevirebildi.

Bu süreçte Edin Visca ile Giuliano ikişer kez, Demba Ba da bir kez penaltı kaçırdı.