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Spor

Harun Tekin gol yemeyi unuttu

Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin, en son Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantepspor maçında gol yemişti

31 Ekim 2016 14:48

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, Spor Toto Süper Lig'de 281 dakikadır kalesini gole kapattı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Atiker Konyaspor 2-0’lık skorla geçen Bursaspor’da kaleci Harun Tekin, performansıyla göz doldurmaya devam etti.

Ligde geride kalan 9 maçın tümünde 90 dakika sahada kalan Harun, kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında rakip oyunculara gol izni vermeyen milli kaleci, taraftarların da gözdesi haline geldi.

Ligde son golünü 6. haftadaki Gaziantepspor maçının 79. dakikasında yiyen Harun, 281 dakikadır rakiplerine gol izni vermiyor.

 

Sözleşmesi uzatılıyor

 

Tecrübeli kalecinin 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmak isteyen Bursaspor yönetimi, Harun ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yıllık maç başı ücretleriyle beraber yaklaşık 2 milyon TL kazanan milli oyuncu da Bursaspor’da kalmak istediğini açıklamıştı.

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