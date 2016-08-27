Harun Kolçak yeni albümünü 9 Eylül'de çıkarıyor

Uzun süredir prostat kanseri tedavisi gören Harun Kolçak, hastanesürecinden önce hazırlıklarını tamamladığı yeni albümü “Best Of”u 9 Eylül’de çıkarıyor.

Albüm, Kolçak’ın müzik dünyasının önemli isimleriyle yaptığı düetlerden oluşacak. Sağlık durumu iyiye giden ve bu albüm haberiyle sevenlerinin yüzünü güldüren Harun Kolçak’ın hastane odası önceki gün yine ziyaretçi akınına uğradı.

Liv Hospital’a gelenler arasında Fuat Güner ve Hakan Peker’in yanı sıra “Best Of”da onunla düet yapan Işın Karaca da vardı.