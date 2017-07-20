Harun Kolçak hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle iki gün önce Maslak’taki özel bir hastaneye gelen ve tedavisine hastanede devam edilen ses sanatçısı Harun Kolçak, saat 23.00 sıralarında 62 yaşında hayatını kaybetti. Kolçak’ın doktoru Oktar Asoğlu, ünlü sanatçının prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kolçak'ın cenaze namazının cuma namazına müteakiben Teşvikiye Camii'nde kılınacağı ve Gemlik'e defnedileceği öğrenildi.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören ünlü şarkıcı Harun Kolçak, dün öğlen saatlerinde aşırı kusma şikayetiyle Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kontrol altına alındı. Akşama doğru fenalaşıp yoğun bakıma alınan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Doktorundan açıklama geldi

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Harun Kolçak’ın doktoru Oktar Asoğlu, ünlü sanatçının prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cenaze töreni cuma günü

Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye gelen yakınlarından prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ve doktoru Oktar Asoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Prodüktör Yağcı, Kolçak’ın cenaze namazının Cuma günü öğle namazına müteakiben Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’nde kılınacağını ve defninin memleketi Gemlik’te yapılacağını açıkladı.

“O herkesin dostuydu”

Öte yandan, vefat haberinin ardından hastaneye gelenler arasında Kolçak’ın yakın dostu, sanatçı Çelik de vardı. Çelik Erişçi de basın mensuplarına bir açıklama yaptı ve Kolçak’ın herkesin dostu olduğunu ve vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Çok güzel şarkılar yapmış, güzelliklerle dolu, zarif, naif bir arkadaşımızdı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. O herkesin dostuydu” dedi.

4 gün önce doğum gününü kultadı

62 yaşındaki Harun Kolçak'ın 4 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Harun Kolçak'ın son tweet'i "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." hayranlarını üzdü.

Kolçak'ın 4 Temmuz günü yazdığı "Saçımı, başımı, yediğimi, içtiğimi, kısaca beni unutun, müziğimi dinleyin, şarkılarıma eşlik edin, bu yeter..." mesajı da çok sayıda paylaşım aldı.

Harun Kolçak kimdir?

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu olan Harun Kolçak, 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve bas gitaristi gibi farklı kimliklerle tanınan Harun Kolçak, ilk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray'la başlamıştır. Aydın Esen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştır.

1991'de Onno Tunç ile ortak yaptığı "Beni Affet" albümü ile büyük çıkış yakaladı. Albümlerinin çoğunda şarkıların söz ve müziği kendine ait olan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir. 1996'da Litvanya'da 13 ülkenin katıldığı "Müzikos Festivalis 96"da "En İyi İkinci Şarkıcı" seçilmiştir.

Kolçak, 2012'de Yeniden Doğuyorum adlı solo albüm çıkarmıştır. Ekim 2013 itibariyle Harun Kolçak&Rock Off isimli grup kurmuştur. Can Güney,Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer`in olduğu grubun verdiği ilk performansı Okan Bayülgen`in Makina Kafa adlı programda vermişlerdir.

Harun Kolçak 2014 yılında yakalandığı prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirmiştir. Kolçak, "Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik" sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklamıştır.

Harun Kolçak'ın son görüntüleri