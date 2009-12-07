TOKAT'ta teröristlerin saldırısında şehit olanlardan Adanalı uzman çavuş 32 yaşındaki Harun Arslanbay, köyünün ilk şehidi oldu.

7 yıllık Uzman Çavuş olan Harun Arslanbay'ın şehit olduğu haberi, Adana'daki ailesini yasa boğdu. 6 aylık ve 2 yaşında kızı olan Harun Arslanbay'ın eşi Durdu Arslanbay acı haberle yıkıldı



Anne Döndü Arslanbay, oğlunun 3 yıl bölücü başının hapis yattığı İmralı'da görev yaptığını belirterek, "İmralı'nın bekçiliğini yaptı oğlum. 3 sene. Ben artık bu acıyla yaşayamam'' dedi.

