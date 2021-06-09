"Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda Kraliçe'ye danışmadı"

Röportajın en çarpıcı bölümlerden birinde Markle, çiftin ilk bebeklerinin doğumundan önce Kraliyet Ailesi üyeleri arasında teninin ne kadar "koyu" olacağına ilişkin konuşmalar geçtiğini iddia etmişti.
Prens Harry aynı zamanda, büyükannesiyle (Kraliçe) ilişkisinin "gerçekten iyi olduğunu", geçen yıl Kraliçe ile yıllardır hiç olmadığı kadar çok konuştuğunu da ifade etmiş ve "O benim komutanım. Her zaman öyle olmaya da devam edecek" demişti.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir