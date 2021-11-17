Harry Styles, cinsiyetsiz güzellik markasını tanıttı

Cinsiyetsiz giyim tarzıyla bilinen şarkıcı Harry Styles, ojeler ve serumlardan oluşan kendi güzellik markasını duyurdu.

CNN’de yer alan habere göre, Harry Styles Instagram ve Twitter hesaplarından yeni güzellik markası “Pleasing”i tanıttı.

Vegan ve hayvan dostu olan güzellik markası, oje, göz ve dudak serumudan oluşuyor.

Styles, markasıyla ilgili “Pleasing’in güzellik ürünlerinden oluşmasına karar verdiğimizde kendi kullanacağımdan emin olduğum ürünler çıkarmak istedim. İnsanları maskeleyecek ürünler çıkarmak değil, onları parlatacak ürünler istedim” dedi.

Pleasing’in tanıtımlarında hem erkek hem kadın modeller yer alacak.