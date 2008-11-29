Harry Potter’ın yazarından yeni kitap

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'in, "Ozan Beedle'ın Hikâyeleri" adlı yeni kitabı Ocak ayında Türkiye'de satışa sunulacak.



Yapı Kredi Sanat ve Kültür Yayıncılıktan (YKY) yapılan açıklamaya göre, İngilizcesi bütün dünyada 4 Aralık 2008 tarihinde satışa çıkacak olan "Ozan Beedle'ın Hikayeleri" Ocak ayının ilk haftalarında Harry Potter kitaplarının çevirmeni Sevin Okyay'ın Türkçesiyle okurla buluşacak.



Rowling'in, "Ozan Beedle'ın Hikayeleri" isimli yeni kitabının tüm geliri çocuk hakları ve zor durumdaki çocukların koşullarının iyileştirilmesi için çalışan "Children's High Level Group" adlı hayır kurumuna bağışlanacak.



Kitabın ilk yedi kopyasını kendi el yazısıyla tamamlayan ve resimleyen Rowling, bu kopyalardan altı tanesini "Harry Potter'ın yolculuğunda kendisine eşlik eden altı kişiye" hediye etti.



Rowling, sonuncunun gelirini de "Children's High Level Group" adlı hayır kurumuna verilmek üzere açık arttırmaya çıkardı.



Kitap hakkında:



Ozan Beedle'ın Hikâyeleri, serinin son kitabı "Harry Potter ve ÖlümYadigarları"nda büyük önem taşıyan ve olayların aydınlanmasında kritik bir rol oynayan bir iç kitap. Harry Potter hayranlarına çok tanıdık gelecek karakterler ve hikâyeler içeren kitap, akıllardaki bazı soruların cevaplarını da veriyor.



Beş farklı hikaye içeren kitap, Harry Potter dünyasının en sevilen karakterlerinden biri, Hogwarts;ın efsanevi müdürü Albus Dumbledore'un notlarıyla zenginleşiyor.

