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Kültür-Sanat

Harry Potter'ın yazarından yeni dizi

Bronte Film ve BBC’nin ortak yapımı olan dizinin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı

15 Kasım 2016 18:20

Harrp Potter yazarı J.K. Rowling’in çok satan ilk romanı ‘Guguk Kuşu’ (The Cuckoo Calling) TV dizisine uyarlanıyor.

Roman, Afganistan'da yaralanan ve özel dedektif olan eski asker Cormoran Strike'ın, bir modelin intiharını araştırmasını anlatıyor. Yazarın Robert Galbraith takma adını kullanarak yazdığı kitap İngiltere’nin en çok satan kitaplarından biri oldu.

Tom Burke başrolde

BBC’de ekrana gelecek olan uyarlama dizide, özel dedektif Cormoran Strike rolünü Tom Burke (35) üstlenecek.

İngiliz oyuncu Holliday Grainger (28) ise özel dedektifin asistanını oynayacak.

Londra’da çekimlerine başlanan, Bronte Film ve BBC’nin ortak yapımı olan dizinin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

İki yıl önce planını anlattı

J.K. Rowling, çok satan romanının TV dizisi olacağını 2014 yılında Twitter’dan duyurmuştu. Kitapta kullandığı takma adı Robert Galbraith’i arkadaşı olarak tanıtan yazar, şunları not etmişti:

"Arkadaşım @Rgalbraith’ın ilk romanı BBC’de dizi olacak. O çok heyecanlı ama bu heyecanını karakteristik sessizliğiyle dışa vuruyor"

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Harry PotterJK RowlingTim Burke

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