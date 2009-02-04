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Kültür-Sanat

Harry Potter'ın yazarına 'Legion d'Honneur' nişanı

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'e Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından "Legion d'Honneur" nişanı verildi.

04 Şubat 2009 02:00

Ünlü fantastik roman dizisi Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'e Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından birinci dereceden "Legion d'Honneur" nişanı verildi.

Elisee Sarayı'nda düzenlenen törende ödülünü Sarkozy'nin elinden alan İngiliz yazar Rowling, "ödüle gerçekten layık olduğumu söyleyemem, ama benim için kişisel bir anlamı var" dedi.

Büyük büyük babalarından birinin 1. Dünya Savaşı'nda Fransız ordusunda savaştığını ve Verdun Muharebesi'ndeki cesareti nedeniyle 1924'de aynı nişanı aldığını belirten Rowling, "bunun ailesinin aldığı ikinci Legion d'Honneur nişanı" olduğunu söyledi.

Rowling ayrıca Fransız okuyucularına, Harry Potter serisinin baş kötü karakterine bir fransız ismi, "Voldemort" ismini vermesi nedeniyle kendisine kızmadıkları için teşekkür etti.

"Bir Fransız dostu olarak taşıdığım Fransız kanından her zaman gurur duydum" diyen Rowling, romandaki baş kötü karakter için hem güç, hem de egzotizmi çağrıştıran bir isim seçmek istediğini belirtti ve "Voldemort yüzde yüz İngilizdir" diye konuştu.

Konuşmasını akıcı bir Fransızca ile yapan Rowling, aralarında çocukların da bulunduğu dinleyicilerden Fransızcayı aksanlı konuştuğu için özür dilerken, bir zamanlar İskoçya'da Fransızca öğretmenliği yaptığını da hatırlatmayı ihmal etmedi.

Sorkozy ise nişanı vermeden önce yaptığı konuşmada, Rowling'e yazdığı uluslararası üne sahip Harry Potter serisi ile gençlere ve çocuklara yeniden okuma zevki aşıladığı için takdirlerini sundu.

Sarkozy, "genç insanlara okuma zevkini yeniden tatma imkanı verdiniz. Sizin sayenizde, okumanın bir ceza değil, bir mutluluk kaynağı olduğunu anladılar" dedi.

2003 yılında serinin "Harry Potter ve Müzrükü Anka Yoldaşlığı" adlı 5. cildi, daha fransızcaya çevrilmeden, Fransa'da en çok satan kitaplar listesinde birinci olan ilk İngilizce kitap olmuştu.

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