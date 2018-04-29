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BBC Türkçe

Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling yanlışlıkla ABD Başkanı Trump'ı suçladığı için özür diledi

Harry Potter serisini kaleme alan ünlü yazar, bir videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın engelli bir çocuğu görmezden geldiğini sanması üzerine attığı tweetler için özür diledi.

29 Nisan 2018 20:30

Harry Potter serisini kaleme alan ünlü yazar J.K. Rowling, bir videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın engelli bir çocuğu görmezden geldiğini sanması üzerine attığı tweetler için özür diledi.

Daha önce Beyaz Saray'da Trump'ı engelli bir çocuğun elini sıkmayı reddediyormuş gibi gösteren bir video ortaya çıkmıştı.

Yazar J.K. Rowling bu video üzerine Twitter'da "Trump'ın sadece başkana dokunmak isteyen bir çocuğun elini sıkamaması ne kadar şaşırtıcı, ne kadar korkunç" demişti.

Ancak videodaki engelli çocuk Monty'nin annesi Marjorie Kelly Weer, videonun yanlış yorumlandığını söyledi.

Rowling daha sonra Twitter'da paylaştığı mesajlarda, "Tekerlekli sandalyedeki bir çocuğun başkana uzattığı ele aldırılmıyormuş gibi görünen, basının çektiği görüntüyüle ilgili. Birden çok kaynak bana bunun etkileşimin doğru bir temsili olmadığını söyledi. Açık bir şekilde, engelli insanların görmezden gelinmesi konusundaki kendi hassasiyetlerimi yansıttım. Çocuk ya da ailesini üzmüşsem özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

J.K. Rowling Trump'ın kendisinden ise özür dilemedi.

Trump'ın odaya girdiğinde Monty'nin elini sıktığı söyleniyor.

Monty'nin annesi Weer Facebook'ta "Lütfen birileri J.K. Rowling'e şu mesajı ulaştırsın: Trump oğlumu görmezden gelmedi ve Monty zaten elini sıkmaya da çalışmıyordu" diye yazmıştı.

Weer ayrıca oğlunun pek el sıkmayı da sevmediğini eklemişti.

J.K. Rowling ise konuyla ilgili attığı ilk tweetleri sildi.

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