Harry Potter'ın yazarı cadılığa teşvik etmiş

George W. Bush’un eski konuşma yazarı Matt Latimer’ın geçen hafta kitap halinde basılan anılarında, Bush yönetiminin “Harry Potter” romanlarının yazarı J.K. Rowling’e Hürriyet Madalyası verilmesine karşı çıkıldığı iddia edildi.

Bunun gerekçesi ise oldukça ilginç: cadılığa teşvik! Latimer’ın “Speech-Less: Tales of a White House Surviver” adlı anı kitabında, madalyanın nasıl politik hale getirildiği gözler önüne seriliyor. Başkan Barack Obama ağustos ayında, Stephen Hawking ve senatör Ted Kennedy’nin de aralarında olduğu 16 isme Hürriyet Madalyası’nı sunmuştu. Ted Kennedy, Latimer’ın kitabına göre Bush döneminde ‘liberal’ olduğu gerekçesiyle madalyaya layık görülmeyen isimler arasındaydı.