Harry Potter'ın son filmi haftaya sinemalarda

T24- Milyonlarca kişinin beklediği Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları haftaya beyazperdede olacak. İki bölüm halinde vizyona girecek filmin galası, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.



Harry Potter'ın son filmi ile 10 yıl süren beyazperde macerası da sona ermiş oluyor.



Londra'da gerçekleşen galada yağmurlu havaya rağmen yüzlerce Harry Potter hayranı filmin oyuncularını görebilmek için yarıştı.

Galaya katılanlar arasında satış rekorları kıran serinin yazarı J. K. Rowling de vardı. Rowling galada, "Bu benim en sevdiğim Harry Potter filmi. O yüzden çok heyecanlıyım. Sanıyorum, tüm seri sona erdiği zaman oyuncular ve tüm ekibi tesseli etme görevi bana düşecek. Çünkü hepsi çok üzgün" dedi.

Başrollerini Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Helena Bonham Carter'ın üstlendiği filmde büyücü Harry Potter ve arkadaşları karanlık güçlere karşı yeni mücadeleler veriyor.