-''HARRY POTTER''IN ÇARIKLARI BİZİMMİŞ FETHİYE (A.A) - 12.10.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesi'nden yurtdışına çarık ihraç ediliyor. Yaklaşık 20 yıl önce ailesiyle birlikte Fethiye'ye yerleşen ressam Çetin Bilgin, ''Unutulmaya yüz tutmuş 600 yıllık Osmanlı çarıklarına yeniden hayat vermeye'' başladı. Ressam Bilgin'in yaptığı çarıklar 'Harry Potter Felsefe Taşı', 'Gladyatör', 'Truva' ve 'Yüzüklerin Efendisi' filmlerinde Kullanılmış. AA muhabiriyle görüşen Bilgin, çekimleri devam eden ''Fetih 1453'' filminin çarıklarının dizaynını yaptığına işaret ederek, ''Çarıklar Kahramanmaraşta Hüseyin ve Mehmet Kopar kardeşler tarafından üretildi. Ülkemize gelen turistler artık kimyasaldan uzak durmak için bu özel deri çarık ayakkabılara büyük önem veriyor. İnternetten dünyanın dört bir yanına çarık satıyoruz'' diye konuştu. 2000 yılında Harry Porther Filminin prodüksiyonun talebi üzerine 45 ayrı model çarık dizaynı yaptığını ifade eden Bilgin şunları söyledi: ''Ben bu çarıkların dizaynının yaptıktan sonra çarıklar Gaziantepte Orhan Çakıroğlu usta ve Kahramanmaraşta Hüseyin-Mehmet Kopar kardeşler tarafından yapılarak gönderildi. Filmin tüm dünyada gördüğü ilginin ardından internetten bize ulaşılarak çok sayıda çarık siparişi verildi. Bizde hazırladığımız çarıkları yurtdışına gönderiyoruz.'' Fethiye'ye gelen turistlerin de çarıklara büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Çetin Bilgin, ''Öte yandan, Türkiye'den bazı üniversitelerde öğrenciler toplu taleplerde bulundu. Öğrencilerimizin çarık taleplerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Fetih 1453 filmi için dizaynlarını yaptığım 2 bin 500 adet çarığı üretip teslim ettik'' diye belirtti.