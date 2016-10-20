'Harry Potter ve Lanetli Çocuk' gelecek ay Türkiye'de

J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun olan “Harry Potter ve Lanetli Çocuk”, Sahne Metni Özel Baskısı Türkiye’de Kasım ayının ilk haftası Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanacak.

CNN Türk'ün verdiği habere göre kasım ayının ilk haftasında Türkiye'de satışa çıkacak olan “Harry Potter ve Lanetli Çocuk”, J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun sadece sekizinci Harry Potter hikâyesi değil, aynı zamanda tescilli olarak sahneye koyulan ilk Harry Potter hikâyesi. 30 Temmuz 2016’da Londra West End’de gerçekleşen prömiyerin hemen ardından Sahne Metni Özel Baskısı, dünyanın dört bir yanındaki okuyucuları Harry Potter, arkadaşları ve ailesinin devam eden yolculuğuyla buluşturuyor.

Konusu:

Harry ait olduğu yerde durmayı reddeden bir geçmişle boğuşurken, en küçük oğlu Albus da istemediği bir aile mirasının yükünü omuzlarında taşımakta zorlanır. Geçmişle gelecek uğursuzca iç içe geçerken hem baba hem oğul tedirgin edici bir gerçeği, bazen karanlığın beklenmedik yerlerden geldiğini öğrenir.