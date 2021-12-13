'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabının ilk baskısı rekor fiyata satıldı

J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter serisinin birinci kitabı Felsefe Taşı'nın İngilizce ilk baskısı 472 bin dolara (yaklaşık 6.5 milyon TL) satıldı.

1997 yılında basılan kitabın durumunun iyi olduğu kaydedilirken kitapta bazı dilbilgisi hataları olduğuna da dikkat çekildi.

Sadece 500 adetle sınırlı olan ilk baskıyı satın alan ABD’li kadının kimliği açıklanmadı. Kitabın bu fiyata satılması da bir rekor olarak tarihe geçti… Harry Potter ve Felsefe Taşı’na verilen paranın 20’nci yüzyılda üretilmiş bir kitaba verilen en yüksek meblağ olduğu belirtildi.

Kitabı satın alan ABD’li kadının filmleri çekilen kitapların ilk baskılarının koleksiyonunu yaptığı da belirtildi. Her ne kadar ilk Harry Potter filmi 2001’de yayına girse de ismi açıklanmayan kadın, kitabın beğeni toplaması sonrasında bu kitabı satın aldığını açıkladı.

Resmi verilere göre dünya genelinde Harry Potter ve Felsefe Taşı 120 milyondan fazla satıldı.