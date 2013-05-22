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Kültür-Sanat

Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabına rekor fiyat

Orijinal Harry Potter kitabı Londra'da yapılan bir açık artırmada 435 bin liraya alıcı buldu

22 Mayıs 2013 13:01

Üzerinde yazarı J.K. Rowling'in notları ve orijinal çizimleri bulunan, Harry Potter kitabı açık artırmada 453 bin liraya satıldı.

Müzayede şirketi Sotheby's'den yapılan açıklamada, Londra'da satılan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" adlı kitabın orijinal kopyasının, müzayedeye telefonla katılan adı açıklanmayan bir alıcı tarafından satın alındığı belirtildi. Üzerinde 20'yi aşkın çizim, yazara ait çok sayıda kişisel yorum ve yapılan düzeltmelere ilişkin kararların yer aldığı kitapta ayrıca, "Quidditch"adı verilen oyunu yaratma fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında Rowling'e ait bir not da bulunuyor. Harry Potter romanlarında, büyücülük okulu öğrencilerinin uçan süpürgeler üzerinde oynadıkları oyuna "Quidditch" adı veriliyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, kitap Rowling'in üyesi bulunduğu English PEN adlı uluslararası edebiyat ağı ve Sotheby's'in işbirliğiyle düzenlenen bağış amaçlı bir etkinlik çerçevesinde satıldı.

Bağış etkinliğinde ayrıca Kazuo Ishiguro, Ian McEvan, Seamus Heany, Lionel Shriver ve Yann Martel gibi yazarlarından eserleri de satıldı.

Açık artırmadan elde edilen gelir, okuma ve yazma özgürlüğünü gelişmesine katkı sağlama yönünde faaliyet gösteren English PEN'e devredilecek.

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