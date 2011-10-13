T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Harry Potter stüdyosu ziyarete açılıyor WATFORD (A.A)

13 Ekim 2011 18:05

-Harry Potter stüdyosu ziyarete açılıyor WATFORD (A.A) - 13.10.2011 - Dünya çapında satış rekorları kıran fantastik kitap serisi ''Harry Potter''ın filmlerinin çekildiği stüdyo halkın ziyaretine açılacak. Serinin sekiz filminin çekildiği Londra yakınlarındaki Warner Bros.'a ait stüdyoda 31 Mart 2012 tarihinden itibaren başlayacak turlar, Harry Potter'ın büyülü dünyasını gözler önüne serecek. Yaklaşık 14.000 metrekarelik alana yayılan dev stüdyo içinde, Harry ve arkadaşlarının türlü maceralarına ev sahipliği yapan Gotik yapıdaki "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" nun salonları, Harry'nin akrabaları tarafından yaşamak zorunda bırakıldığı merdiven altındaki dolap, Sihir Bakanlığı binası, okul müdürü Albus Dumbledore'un kitaplarla dolu odası, Hogwarts'daki derslikler ve yatakhane binası gibi serinin hayranlarının akıllarında yer etmiş mekanların yanı sıra, filmde kullanılan orijinal dekor malzemeleri ve kostümler yer alıyor. Stüdyoyu gezecek ziyaretçilerin, Harry Potter'ın fantastik dünyasında adı geçen sihirli yaratıkların hayat bulduğu atölyeleri de görebilecekleri belirtiliyor.  Beş ay sonra açılışı yapılacak turun biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Harry Potter serisi, İngiliz kadın yazar J.K. Rowling tarafından yazılan 7 adet fantastik romandan oluşuyor. Dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşan serinin 8 tane uyarlama filmi de bulunuyor.  Serinin son kitabı ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'' iki bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı. İkinci bölüm, temmuz ayında gösterime girmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24