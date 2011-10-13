-Harry Potter stüdyosu ziyarete açılıyor WATFORD (A.A) - 13.10.2011 - Dünya çapında satış rekorları kıran fantastik kitap serisi ''Harry Potter''ın filmlerinin çekildiği stüdyo halkın ziyaretine açılacak. Serinin sekiz filminin çekildiği Londra yakınlarındaki Warner Bros.'a ait stüdyoda 31 Mart 2012 tarihinden itibaren başlayacak turlar, Harry Potter'ın büyülü dünyasını gözler önüne serecek. Yaklaşık 14.000 metrekarelik alana yayılan dev stüdyo içinde, Harry ve arkadaşlarının türlü maceralarına ev sahipliği yapan Gotik yapıdaki "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" nun salonları, Harry'nin akrabaları tarafından yaşamak zorunda bırakıldığı merdiven altındaki dolap, Sihir Bakanlığı binası, okul müdürü Albus Dumbledore'un kitaplarla dolu odası, Hogwarts'daki derslikler ve yatakhane binası gibi serinin hayranlarının akıllarında yer etmiş mekanların yanı sıra, filmde kullanılan orijinal dekor malzemeleri ve kostümler yer alıyor. Stüdyoyu gezecek ziyaretçilerin, Harry Potter'ın fantastik dünyasında adı geçen sihirli yaratıkların hayat bulduğu atölyeleri de görebilecekleri belirtiliyor. Beş ay sonra açılışı yapılacak turun biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Harry Potter serisi, İngiliz kadın yazar J.K. Rowling tarafından yazılan 7 adet fantastik romandan oluşuyor. Dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşan serinin 8 tane uyarlama filmi de bulunuyor. Serinin son kitabı ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'' iki bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı. İkinci bölüm, temmuz ayında gösterime girmişti.