Harry Potter serisinin 8. kitabı satışa çıktı

Harry Potter serisinin sekizinci kitabı 'Harry Potter and the Cursed Child/Harry Potter ve Lanetli Çocuk' dün (31 Temmuz 2016) okuyucularıyla buluştu. İngiliz yazar JK Rowling’in kaleme aldığı fantastik roman serisini tükenmeden satın almak isteyen kitabın hayranları mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatlerce sıra bekleyen Harry Potter tutkunları “Yıllardır bu kitabı bekliyoruz, en sonunda kavuşma vakti geldi. Yıllarca görmediğiniz, uzak kaldığınız sevgilinizle buluşmak gibi bir şey” sözlerini kullandı.

Birgün'de yer alan habere göre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere özellikle Asya ülkelerinde de kitaba yoğun ilginin olduğu belirtildi. Kitabın sevilen karakterlerinin kostümlerini giyen hayranların, sırada beklerken birbirlerine serinin sevilen bölümlerini okudukları ifade edildi.

İlk kitap 1997'de yayımlanmıştı

Fantastik roman kahramanı Harry Potter, ilk kez 1997’de satışa sunuldu. Kitap, dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla edebiyat tarihine geçti..

Serinin yayımlanan son kitabı 'Harry Potter and the Deathly Hallows/Harry Potter ve Ölüm Yadigarları', 2007 yılında yayımlanmış ve ilk 24 saatte 11 milyon satmıştı.