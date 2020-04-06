Harry Potter'ın yazarı JK Rowling: Covid-19'un tüm semptomlarını nefes egzersizleriyle yendim

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, iki hafta boyunca yeni tip Koronavirüs'e dair tüm semptomları gösterdiğini, ancak bir doktorun önerdiği nefes egzersizlerini eşinin tavsiyesiyle yaparak tamamen iyileştiğini duyurdu. Rowling, Covid-19'a yakalandığına inandığını ancak test yaptırmadığını da sözlerine ekledi.

Euronews'in haberine göre, dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. (Ancak test olmadım) Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.

"Herkese tavsiye ederim, hiç yan etkisi yok"

Rowling, hayranlarından gelen içten mesajlara teşekkür ederek, "Doktor tavsiyesi olan bu yöntemi uygulayın. Tamamen ücretsiz ve hiçbir kötü yan etkisi de yok. İşinize çok yarayacak. Herkes güvende kalsın" diye de sözlerine ekledi.

Ünlü yazar mesajında bir de video paylaştı. Twitter'da 14,5 milyon takipçisi bulunan Rowling'in bu mesajı binlerce beğeni alırken, birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldı.